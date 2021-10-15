بايدن يؤكد العمل على حل مشاكل اختناقات سلاسل التوريد لتجنب أزمة تهدد الاقتصاد العالمي

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، أن إدارته تعمل على حل مشاكل اختناقات سلاسل التوريد العالمية، فيما كشف، في كلمة مصورة، عن عدد من الإجراءات التي اتخذت بهذا الاتجاه.

موقع تابناك الإخباري_وقال بايدن إن "ميناء لوس أنجلوس أعلن أنه سيبدأ العمل على مدار الساعة"، مضيفا أن "شركات أميركية التزمت بزيادة عدد شاحنات النقل".

وأضاف الرئيس الأمريكي "نعمل على حل مشكلة ميناء لونغ بيتش لتأمين وصول البضائع"، متعهدا باتخاذ " سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز سلسلة الإمدادات".

كما طالب بايدن الشركات المساعدة بـ"تلبية أهداف حماية البيئة".

وتعاني الموانئ من ازدحامات خانقة، وسط نقص حاد في الرقائق، وتراجع في أعداد سائقي الشاحنات.

وتحذر وكالة موديز العالمية من أن اضطرابات سلاسل التوريد "ستزداد سوء قبل أن تتحسن"، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك، وسط تباطؤ في الانتعاش الاقتصادي.

وأضافت أن ارتفاع التكاليف والأسعار سيؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وقد تعني الاختناقات في سلاسل التوريد زيادة في التضخم بسبب ارتفاع أسعار الإنتاج وزيادة الطلب على البضائع، وسط أزمة في الشحن، وهو ما يعني تأثر عديد من الدول بهذه الأزمات.

وحذر اقتصاديون من أن اضطربات أزمة سلاسل التوريد قد تدفع باستمرار زيادة أسعار المنتجين، والتي ستدفع بارتفاعات هائلة في أسعار المستهلكين.