اعتقال خمسة أشخاص بينهم جزائريين بشبهة الانتماء لتنظيم إرهابي

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها أوقفت في الآونة الأخيرة في برشلونة ومدريد خمسة أشخاص بشبهة انتمائهم إلى "تنظيم إرهابي".

موقع تابناك الإخباري_وقالت الشرطة في بيان إنّها أوقفت أربعة من هؤلاء "الجهاديين المفترضين" في برشلونة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، في حين أوقفت المشتبه به الخامس في مدريد في الأيام الأخيرة.

وأضافت أنّ التحقيق في هذه القضية بدأ في كانون الأول/ديسمبر بعدما "رصدت دخول عنصر مفترض في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش الإرهابي) إلى إسبانيا".

وأوضحت أنّ هذا العنصر، وهو جزائري، أوقف مع اثنين من مواطنيه في برشلونة في كانون الثاني/يناير.

ولفت البيان إلى أنّ هذه المجموعة الإرهابية المفترضة كان يقودها رجل رابع يطلق عليه أفرادها اسم "الشيخ" وقد ألقت الشرطة القبض عليه في آذار/مارس في برشلونة.

ووفقاً للبيان فإنّ "الشيخ" كان قد اعتقل في 2016 في تركيا أثناء محاولته الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل أن تطلق السلطات التركية سراحه ويسافر إلى بلدان عدة كان آخرها إسبانيا.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّها أوقفت أفراد هذه المجموعة بعدما حاولوا شراء بندقية كلاشينكوف، من دون مزيد من التفاصيل.

وضبطت الشرطة في منزل "الشيخ" عدداً من السواطير وعشرات الأعيرة النارية.

ولم تعط الشرطة الإسبانية أيّ تفصيل عن الرجل الخامس الذي أوقف في مدريد.