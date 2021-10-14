النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۰مشاهدات
‍ پ

قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا اتخذت قراراً بالرد القاسي على العدوان الذي استهدف نقاطا تابعة للقوات الحليفة لسوريا في منطقة تدمر

قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا اتخذت قراراً بالرد على العدوان االذي استهدف نقاطا تابعة للقوات الحليفة لسوريا في منطقة تدمر
رمز الخبر: ۵۸۶۳۳
تأريخ النشر: 14 October 2021

أكدت غرفة عمليات حلفاء سوريا أن قيادتها قد اتخذت القرار بالرد على العدوان الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية والأميركية ليل الامس، على نقاط تتبع للقوات الحليفة في منطقة تدمر بحمص وسط سوريا.

وذكر بيان صادر عن الغرفة، اليوم الخميس، أن الأهداف التي تمت مهاجمتها هي عبارة عن مراكز تجمع للشباب ومراكز خدمات، مشيراً إلى أنه نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من الشهداء والجرحى من الأخوة المجاهدين، ولولا الانتشار لكان عدد الشهداء كبير جداً.

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم
وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
صدق الله العلي العظيم

بيان صادر عن غرفة عمليات حلفاء سوريا

قامت الطائرات الإسرائيلية والأميركية بالامس ليلاً، بتنفيذ عدوان على نقاط تتبع للقوات الحليفة في منطقة تدمر.

الأهداف التي تمت مهاجمتها هي عبارة عن مراكز تجمع للشباب ومراكز خدمات.

نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من الشهداء والجرحى من الأخوة المجاهدين.

ولولا الانتشار لكان عدد الشهداء كبير جداً.

وبناءً عليه، نعلن ما يلي:
أولاً: لطالما كانت مهمتنا وحضورنا المشروع في سوريا هو لمساعدة الدولة السورية وتحت رعايتها لمواجهة الإرهابيين والمشروع التكفيري وعلى رأسهم داعش.

ثانياً: على مدى سنوات ونحن نتعرض لاعتداءات من العدو الاسرائيلي والأميركي في محاولة منهم لجرنا الى معارك جانبية لم تكن في أولويات حضورنا في سوريا ، وكانت ذريعة الصهاينة انهم يستهدفون اسلحة دقيقة وتجهيزات حساسة تشكل خطراً على كيانهم الغاصب.

ثالثاً: بناءً على ما تقدم وبعد الهجوم الذي انطلق عبر سماء الأردن ومنطقة التنف السورية المحتلة من الأميركيين، فإن قيادة غرفة العمليات قد اتخذت القرار بالرد على هذا الإعتداء انتقاماً لأرواح الشهداء ودماء الجرحى ، وسيكون الرد قاسياً جداً .

انتهى البيان

غرفة عمليات حلفاء سوريا

الخميس 14 تشرين الأول 2021 م

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سرايا القدس تعلن النفير العام والجهوزية الكاملة دعما للأسرى
قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا اتخذت قراراً بالرد القاسي على العدوان الذي استهدف نقاطا تابعة للقوات الحليفة لسوريا في منطقة تدمر
الجيش اللبناني: سنطلق النار باتجاه اي مسلح أو مطلق نار ونطالب المدنيين باخلاء الشوارع
حزب الله وحركة أمل: الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف لجر البلد لفتنة ‏مقصودة
أسبوع مر على عرض إيراني لبناء معامل كهرباء دون جواب
صواريخ ضد الدروع في عملية فجر الانتصار.. قدرة في التصويب وقوة نارية فائضة
معرض فنّي في غزة بذكرى صفقة "وفاء الأحرار"
مجلس علماء الشيعة يرسل وفدا إلى المناطق التي تم تهجير أهالي الهزارة منها
بلينكن: مستعدون للتوجه إلى خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها
اعتراضات واسعة من قبل الكتل والمرشحين على نتائج الانتخابات واتهامات للمفوضية بسرقة الاصوات
متطوعون يساعدون أهالي قرية بيتا في قطف الزيتون
تظاهرات حاشدة داعمة للرئيس مادورو
مجموعة مسلحة مجهولة تعلن عن نفسها وتتعهد بالدفاع عن الهزارة
محافظات اليمن تتحضر لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف
ايران ترسل مساعدات إلى أهالي ضحايا تفجير قندوز
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: اعداءنا يسعون للنيل من عزيمتنا من خلال توريطنا في ازمات امنية
مفوضية الانتخابات تحذف جميع النتائج الاولية المنشورة على موقعها دون معرفة الأسباب
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم
باسيل: ندعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واسقاط الحصانات
تجمع العلماء المسلمين يدعو إلى تنحية القاضي طارق البيطار وإقالة حاكم مصرف لبنان
المجلس الاعلى للدفاع تداول في طلب الاذن بملاحقة اللواء صليبا
تحالف الفتح يطالب القضاء بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي مهند نعيم
اندلاع حريق بمقبرة الرحمة في القدس المحتلة
وزير الخارجية يدعو مجموعة العشرين للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان
أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد نسبة البطالة
التحالف السعودي يقول انه أحبط "هجومين وشيكين" من اليمن في البحر الأحمر
مساعد شؤون العمليات في حرس الثورة: وجهنا ضربة للشبكات الإسرائيلية في المنطقة
الكاظمي يوصي بتأمين صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية
جهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد اعصار "شاهين"