أسبوع مر على عرض إيراني لبناء معامل كهرباء دون جواب

أظهرت صور جوية مشهدا مظلما للعاصمة اللبنانية بيروت حيث تكافح الدولة التي تعاني من ضائقة مالية غير مسبوقة من أجل استيراد ما يكفي من الوقود لإنتاج الكهرباء.

موقع تابناك الإخباري__وواجه لبنان انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد توقف محطتين رئيسيتين للطاقة عن العمل وانتاج الكهرباء بسبب نفاد الوقود.

وترفض الدولة اللبنانية عروضا متكررة لإنشاء معامل إنتاج الكهرباء، كان آخرها من إيران، خلال زيارة وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان للبنان.

ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.

وفي مناطق عدة بالكاد تؤمن المؤسسة الرسمية التغذية بالتيار الكهربائي ساعة واحدة في اليوم، وسط برنامج تقنين صارم، كما أن مخزون الوقود الذي تحتاج إليه المولدات الخاصة بات يغطي عددا محدودا من ساعات النهار، وبتكلفة باهظة لا يتحملها جزء كبير من اللبنانيين، نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وخلال زيارته الاخيرة إلى بيروت قبل أيام، جدد عبد اللهيان استعداد ايران لبناء معامل كهرباء ومترو انفاق في لبنان، وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستمرة في إرسال المحروقات إلى البلاد، مشيرا إلى أن طهران تنتظر الموقف اللبناني النهائي من عرض الكهرباء الإيراني، والذي يتضمن بناء معملين للكهرباء في بيروت والجنوب.

ومنذ نحو عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تسببت بانهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، لعدم توفر النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها، في ظل تشديد الحصار الامريكي ووضع شروط غربية على لبنان لتقديم المساعدات له.