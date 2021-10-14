معرض فنّي في غزة بذكرى صفقة "وفاء الأحرار"

موقع تابناك الإخباري_نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، معرضا فنيا، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لصفقة تبادل الأسرى، "وفاء الأحرار"، بين الحركة وكيان الاحتلال عام 2011.

وحمل المعرض، الذي نُظّم في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول، بمدينة غزة، اسم "وفاء الأحرار.. الوهم المُتبدد والعهد المُتجدد".

وتحت اسم "وفاء الأحرار"، تمت في 11 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2011، صفقة أطلق كيان الاحتلال بموجبها سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج حماس عن جلعاد شاليط، وهو جندي إسرائيلي أسرته في غزة، صيف 2006.

وفي المعرض، خصصت حركة حماس، زاوية تشمل معلومات ومجسّما، حول عملية خطف الجندي جلعاد شاليط، ومكانها ومنفّذيها ونتائجها.

كما ضمّ المعرض صورا لعدد من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في لافتات كبيرة كُتب عليها "قسما سيتحطم قيدكم".

ومن هؤلاء الأسرى، الذي تضمّنتهم اللافتات "الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص، والأسير المريض المُلقّب بشيخ الأسرى (أكبر المعتقلين سنا)، فؤاد الشوبكي".

وفي زاوية خاصة، وضع منظمو المعرض صورة كبيرة للإسرائيليين الأربعة، الذين تحتجزهم حركة حماس، وهم يرتدون الزيّ العسكريّ الإسرائيليّ.

وتعتقل "إسرائيل" نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و540 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.