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مجلس علماء الشيعة يرسل وفدا إلى المناطق التي تم تهجير أهالي الهزارة منها

التحقيق في مشاكل الفقراء والنازحين في المناطق الوسطى من قبل وفد مجلس العلماء الشيعة
رمز الخبر: ۵۸۶۲۶
تأريخ النشر: 14 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أرسل مجلس علماء الشيعة الأفغان وفدا إلى المناطق التي تم تهجير أهالي الهزارة منها في ولاية دايكوندي، لدراسة مشاكلهم المعيشية والقانونية وإيجاد حل لها إن أمكن.

والتقى الوفد بالعلماء وأصحاب النفوذ في مدينة نيلي وحيتي جيتي وتمران في الولاية، واستمعوا إلى مخاوفهم بشأن الجفاف والفقر والتهجير القسري على أيدي حكومة طالبان.

وقالوا إن هذه المشاكل لم تلق آذانا صاغية بعد من قبل الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة والمؤسسات المؤثرة في حكم طالبان.

كما ناقشت اجتماعات الوفد ضرورة اعتراف الحكومة الحالية بالمذهب الجعفري وتطبيق قانون الأحوال الشخصية الجعفرية في المحاكم، كما كان الحال في ظل الحكومة السابقة.

وأكد العلماء وأصحاب النفوذ في الولاية أن هذه المسائل "خط أحمر" وقالوا إنهم يؤيدون أي قرار يتخذه مجلس علماء الشيعة في البلاد.

من جهة أخرى أعلن وفد علماء الشيعة عن تشكيل عدة لجان في مجال التقاضي وجمع المساعدات للمحتاجين والتفاوض مع الحكومة الحالية حول الحقوق السياسية والمدنية.

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