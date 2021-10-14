بلينكن: مستعدون للتوجه إلى خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إنه إذا فشلت المحادثات الدبلوماسية مع إيران، فإن الولايات المتحدة "مستعدة للتوجه إلى خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها"، في إشارة إلى مزاعم واشنطن بـ"سعي إيران لامتلاك سلاح نووي" عبر برنامجها السلمي للطاقة النووية.

موقع تابناك الإخباري_تصريحات بلينكن كانت خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في وزارة الخارجية.

وكرّر بلينكن الموقف الأمريكي بأنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

اتفق لابيد مع بلينكن، وأضاف: "بقول خيارات أخرى، أعتقد أن الجميع يفهم هنا، في إسرائيل والإمارات وفي طهران ما الذي نعنيه".

وشدد بلينكن على أن "نافذة الدبلوماسية مع إيران تُغلق ذلك لأن إيران تستخدم هذا الوقت لدفع برنامجها النووي بطرق متنوعة".

وقال بلينكن "لن أحدد موعدًا محددًا لذلك، ولكن مع مرور كل يوم ورفض إيران الانخراط بحسن نية، يقصر الطريق" أمام القرارات المحتملة، بحسب قوله.