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اعتراضات واسعة من قبل الكتل والمرشحين على نتائج الانتخابات واتهامات للمفوضية بسرقة الاصوات

أكد عدد من المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت الأحد، أن لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات التي ظهرت، مشيرين الى انه يجب على مفوضية الانتخابات ان تدقق الارقام والبيانات مرة اخرى، حيث أن "لديهم كل البيانات والاشرطة لكنها غير مطابقة مع ما اعلنته مفوضية الانتخابات".
رمز الخبر: ۵۸۶۲۴
تأريخ النشر: 14 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال المرشحون المعترضون: "نطالب مفوضية الانتخابات النظر بهذه الطعون، لان الانتخابات شابها الكثير من المشاكل، ولابد من تدقيق الارقام والبيانات حتى يطمئن المرشح ويطمئن جمهوره، وهناك اشرطة موجودة ويجبب ان تدقق هذه الاشرطة"، موضحاً أن "من حق المرشح ان يكون على بينة مما يجري ويعرف اين ذهبت اصواته".

ورأى هؤلاء أن "هناك عمليات تزوير قد حصلت في عملية الاقتراع، لكن لا بد من اجراء تدقيق في كل بيانات الانتخابات والتصويت العام والخاص".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أقرت بوجود تباين بين النتائج التي أعلن عنها وبين التي تم رصدها من مراقبي المحطات الانتخابية عبر أشرطة العد، ما دعا بعض المرشحين للاعتراض. وقال المعترضون أن أصواتهم سرقت وان المفوضية تتحمل مسؤولية اعادة حقوقهم، موجهين لها اتهامات بـ"سرقة الانتخابات".

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