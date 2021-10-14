تظاهرات حاشدة داعمة للرئيس مادورو

موقع تابناك الإخباري_رفضاً للتدخل الغربي في الانتخابات الفنزويلية.. خرجت التظاهرات الشعبية المنددة بالتدخل الاوروبي بالشؤون الداخلية لكراكس وليس آخرها تصريحات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وتزامنا مع اليوم الوطني لمقاومة السكان الأصليين.. تظاهر المئات من الحزب اليساري والناشطون البوليفاريون دعما للرئيس نيكولاس مادورو في العاصمة كاركاس.. المتظاهرون اكدوا تمسكهم بخيار مقاومة قوى الاستكبار والهيمنة الاميركي والغربي.

وقالت إيرايدا موروكويما، متظاهرة داعمة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "التدخل الغربي هو السبب الذي يجعلنا متمسكين بالمقاومة.. نحن هنا كي لا تأتي أي امبراطورية لإعادة استعمارنا.. ونقولها انه لن تأتي أي إمبراطورية لتخبرنا بما سنفعله بكل تأكيد".

وقال نيقيا مالدونادو، النائب الأول لرئيس لجنة الشعوب الأصلية في الجمعية الوطنية "انصح السيد جوزيف بوريل الاهتمام بشؤونه الخاصة.. ففي فنزويلا كرامة وسيادة.. نحن الفنزويليون نقرر ما يحدث في البلد منذ وصول القائد هوغو شافيز ".

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اعتبر أن تقرير بعثة المراقبين الأوروبيين سيحدد شرعية حكومة نيكولاس مادورو من عدمها، مشترطاَ مشاركة المعارض خوان غويديو في العملية الانتخابية.

هذا وأثارت تصريحات بوريل غضب كراكاس، والمجلس الانتخابي الفنزويلي، في وقت شدّدت الحكومة أنها لن تقبل أيَّ تدخل في العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، مؤكدةً أن الانتخابات لا تعتمد شرعيتها على أي جهة أجنبية، انما تعتمد بشكل حصري على السيادة الشعبية.