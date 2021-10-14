مجموعة مسلحة مجهولة تعلن عن نفسها وتتعهد بالدفاع عن الهزارة

أعلنت مجموعة مسلحة تحمل اسم "جنود مجهولون في هازارستان" عن نفسها في ولاية هزارستان الأفغانية، متعهدة بمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي وحركة طالبان "للدفاع عن الحق والوقوف ضد الظلم وحماية مناطق الهزارة".

موقع تابناك الإخباري_وظهر في التسجيل المصور مقاتل يخفي وجهه، محاطا بعدد من المسلحين الآخرين، في منطقة جبلية.

وأشار المتحدث إلى التفجير الإرهابي الذي ضرب مسجد سيد آباد في قندوز، وقال إن هذه الحادثة "لم تكن الأولى وهي ليست الأخيرة، فالهجمات الإرهابية ضد الهزارة ستستمر من الآن فصاعدا".

وأكد المتحدث باسم المجموعة أن "مجموعات مثل داعش وعسكر طيبة وطالبان وغيرها من الجماعات ذات الصلة" كلها إرهابية، وشدد "مستعدون للقتال في مختلف مناطق وجود الهزارة للدفاع عن الحق والوقوف ضد الظلم وحماية مناطق الهزارة".

ولم يتضح بعد في أي منطقة من مناطق الهزارة توجد المجموعة ومن الذي يقودها ومن أين يتم تسليحها.