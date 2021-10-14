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ايران ترسل مساعدات إلى أهالي ضحايا تفجير قندوز

أرسلت إيران طائرة مساعدات إلى أهالي ضحايا التفجير الإرهابي في محافظة قوندوز الأفغانية.
رمز الخبر: ۵۸۶۱۹
تأريخ النشر: 14 October 2021

موقع تابناك الإخباري_قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حطت طائرة المساعدات هذه في مطار قوندوز شمال شرق أفغانستان.

بها تؤكّد إيران وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني فعلاً لا قولاً فقط.. فهي دون غيرها من الدول سارعت إلى إرسال مساعدات تشمل الطعام والدواء إلى عائلات ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في قوندوز الأسبوع الماضي.

وقال عبد القادر كاكار، رئيس إدارة الكوارث في قندوز "نشكر الجمهورية الإسلامية في إيران لإرسالها المساعدة إلى أقارب شهداء التفجير. المساعدة تتضمن أدوية وطعام. نشكرهم نيابة عن أهالي محافظة قوندوز، ونؤكّد أنّ كل المساعدات ستصل إلى عائلات الشهداء.

وقال مطيع الله روحاني، مدير المعلومات والثقافة في قندوز "نحن ممتنون جداً للحكومة الإيرانية لهذه المساعدة، ونطلب من الحكومات الأخرى مساعدة أهالي ضحايا التفجير. نريدهم أن يأتوا ويظهروا دعمهم لعائلات الشهداء وللجرحى".

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان تعيش البلاد حالة اضطراب أمني، وقد شهدت عدة تفجيرات آخرها تفجير قوندوز الذي أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المصلين، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي الذي هو بالأساس صنيعة واشنطن بإقرار المسؤولين الأميركيين أنفسهم.

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