النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

خببر عسكري: تقدم متسارع لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية صوب مدينة مأرب

رمز الخبر: ۵۸۶۱۶
تأريخ النشر: 14 October 2021

حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمات ميدانية واسعة خلال اليومين الماضيين وأحكم قبضته على مديرية الجوبة الاستراتيجية التي تعتبر البوابة الجنوبية لمدينة مأرب.

ويأتي هذا التقدم بالتوازي مع إعلان قوات صنعاء عن عملية "فجر الانتصار" النوعية والتي تم بموجبها تحرير 600 كم مربع في الاتجاه الشمالي الغربي لمأرب، خلال الأشهر الماضية.

وقال الخبير العسكري العميد عبد الغني الزبيدي إن "قوات صنعاء باتت على أبواب مدينة مأرب من عدة اتجاهات، وهي تؤكد أن حجم التضحيات كانت كبيرة وحققت أهدافها، لافتا إلى أن "غارات الطيران فشلت في إيقاف هجموم الجيش واللجان الشعبية، كما فشلت تحصينات العدو الكبيرة في ذلك".

وأشار الزبيدي في تصريح خاص لتابناك إلى أنه "لم يعد يفصلنا عن مأرب سوى بضعة كيلو مترات، وأن المجال الآن متاح للمفاوضات بعد أن تقدمت قيادات في مأرب تتبع التحالف السعودي بطلب التفاوض مع سلطة صنعاء، في محاولة لتجنيب المدينة المعارك العسكرية، منوها إلى" أن أبناء مأرب كان لهم دور فاعل ومؤثر خلال هذه العمليات".

وأكد أن" قوى العدوان بقيادة السعودية بذلت كل ما تملك من غارات مكثفة ودعم بالأسلحة النوعية، ومقاتلين أشداء، حيث لم تكن المعركة هينة لكن قوات صنعاء انتصرت"، لافتا إلى أن "مديرية الجوبة تعد البوابة الجنوبية لمدينة مأرب، وهي أقرب نقطة للوصول إلى المجمع الحكومي داخل المدينة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حزب الله وحركة أمل: الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف لجر البلد لفتنة ‏مقصودة
أسبوع مر على عرض إيراني لبناء معامل كهرباء دون جواب
صواريخ ضد الدروع في عملية فجر الانتصار.. قدرة في التصويب وقوة نارية فائضة
معرض فنّي في غزة بذكرى صفقة "وفاء الأحرار"
مجلس علماء الشيعة يرسل وفدا إلى المناطق التي تم تهجير أهالي الهزارة منها
بلينكن: مستعدون للتوجه إلى خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها
اعتراضات واسعة من قبل الكتل والمرشحين على نتائج الانتخابات واتهامات للمفوضية بسرقة الاصوات
متطوعون يساعدون أهالي قرية بيتا في قطف الزيتون
تظاهرات حاشدة داعمة للرئيس مادورو
مجموعة مسلحة مجهولة تعلن عن نفسها وتتعهد بالدفاع عن الهزارة
محافظات اليمن تتحضر لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف
ايران ترسل مساعدات إلى أهالي ضحايا تفجير قندوز
مسقط تشارك في اجتماع وزراء الأوقاف والشؤون الدينية بدول مجلس التعاون
مفوضية الانتخابات تعلن أنّ إعادة الفرز اليدوي تنتهي خلال أسبوع
خببر عسكري: تقدم متسارع لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية صوب مدينة مأرب
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: اعداءنا يسعون للنيل من عزيمتنا من خلال توريطنا في ازمات امنية
مفوضية الانتخابات تحذف جميع النتائج الاولية المنشورة على موقعها دون معرفة الأسباب
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم
باسيل: ندعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واسقاط الحصانات
تجمع العلماء المسلمين يدعو إلى تنحية القاضي طارق البيطار وإقالة حاكم مصرف لبنان
المجلس الاعلى للدفاع تداول في طلب الاذن بملاحقة اللواء صليبا
تحالف الفتح يطالب القضاء بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي مهند نعيم
اندلاع حريق بمقبرة الرحمة في القدس المحتلة
وزير الخارجية يدعو مجموعة العشرين للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان
أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد نسبة البطالة
التحالف السعودي يقول انه أحبط "هجومين وشيكين" من اليمن في البحر الأحمر
مساعد شؤون العمليات في حرس الثورة: وجهنا ضربة للشبكات الإسرائيلية في المنطقة
الكاظمي يوصي بتأمين صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية
جهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد اعصار "شاهين"