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حركة حقوق: نحذر المفوضية من الاستمرار بسرقة اصواتنا ولدينا اثباتات وادلة على التزوير

حمل رئيس حركة حقوق العراقية، حسين مؤنس، مفوضية الانتخابات في العراق مسؤولية ماحصل من تلاعب بالاصوات وتغييب الكثير منها دون الاعلان عن الارقام الحقيقية التي حصل عليها مرشحو الحركة.
رمز الخبر: ۵۸۶۱۵
تأريخ النشر: 14 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أوضح مؤنس، أنه سيقوم باللجوء الى الجهات القضائية من اجل ابراز جميع الادلة الخاصة بالاشرطة التي تحمل ارقام نتائج الاقتراع من اجل احقاق الحق، حيث سيطعن بنتائج الانتخابات بعدما تم تغييب اصواته ضمن دائرته الانتخابية.

بدوره، اكد عباس العرداوي عضو تحالف حقوق على عدم شفافية المفوضية العليا في اعلان النتائج في جميع المحافظات، مبينا ان الكثير من المرشحين الخاسرين تم اعلان فوزهم بشكل مفاجئ.

وقال العرداوي إنه حصل على اكثر من 4150 صوت في الدائرة الانتخابية بحسب الاشرطة الانتخابية الا ان ما تم اعلانه من المفوضية هو 3450 صوت اي ما يقارب 1000 صوت تم ضياعه دون وجود اي مبرر.

واضاف ان المفوضية وخلال الاعلان عن النتائج احدثت فوضى عارمة حيث اعلن عن النتائج بدقيقة واحدة خلال مؤتمر صحفي وهو مخالف للقانون وحين الذهاب الى المواقع تم اغلاقها بوجه الناخبين والمرشحين ما يثير الشك وعدم الشفافية.

واشارالعرداوي الى ان تغيير النتائج بهذا الصورة خلق الكثير من الازمات من قبل المفوضية سيما الحديث عن الوسط الناقل ونقل الاصوات الكترونيا في جميع المحافظات، مبينا ان الكثير من الخاسرين والذين تعرضوا الى وعكة صحية صحو في اليوم الثاني وهم فائزون بقدرة قادر.

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