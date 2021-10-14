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حراك سياسي لبلورة التحالفات المستقبلية في ضوء نتائج الإنتخابات الاخيرة

تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً مكثفاً واتصالات مستمرة بين قادة الكتل والاحزاب من أجل بلورة شكل التحالفات المستقبلية التي تخرج من رحمها الحكومة المقبلة.
رمز الخبر: ۵۸۶۱۱
تأريخ النشر: 14 October 2021

موقع تابناك الإخباري_اجتماعات متواصلة لقوى الاطار التنسيقي ويضم ائتلاف دولة القانون والفتح والحكمة والنصر والفضيلة بما فيه حضور ممثل عن التيار الصدري الفائز بأعلى المقاعد على وفق النتائج الاولية، اجتماعات بحث اخرها مستجدات نتائج الانتخابات وتعزيز تماسك البيت الداخلي لممثلي اكبر مكون في البلاد.

وتعرضت العديد من القوى المشاركة في الانتخابات الى صدمة بسبب خسارة مقاعدها رغم أنها تشير ومن خلال قاعدة البيانات التي جمعها ممثلوها الموزعين على مراكز الانتخابات الى أنها الفائزة، وجدتت مطالبتها مفوضية الانتخابات بضرورة تجاوز الارباك الذي وقعت فيه، والمضي بفرز وعد الأًصوات في المحطات التي لم يتم اضافتها الى النتائج الاولية وعدد 3861 محطة والتي تصل نسبتها الى 20 % من المجموع الكلي للاصوات وليس 6 %.

وفي اخر تعليق لمفوضية الانتخابات اعلنت أن النتائج التي اعلنت أولية، ويمكن أن تشهد تغييرا كبيراً، وفي اخر تعديل على النتائح بعد فرز وعد محطات جديدة حصل تحالف الفتح على ثلاثة مقاعد، فيما ينتظر استكمال بقية المحطات.

اعتراض من قبل بعض القوى على النتائج الاولية التي أعلنتها المفوضية، فيما ستنظر الأخيرة بالطعون المقدمة من قبلهم في مدة أفصاها ثلاثة أيام، وسط ذلك يبرز السؤال المهم: هل سيحدث تغيير جذري في نتائج الانتخابات النهائية؟ هذا ماستكشف عنه الايام المقبلة.

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