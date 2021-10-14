لابيد: كل تأخير في المفاوضات يجعل إيران أقرب لامتلاك قنبلة نووية

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد إن كيان الاحتلال "يحتفظ بالحق في التحرك ضد سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية"، بحسب زعمه، مدعيا أن "كل تأخير في المفاوضات يجعل إيران أقرب لامتلاك قنبلة نووية".

موقع تابناك الإخباري_وفي تصريح خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، والإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، قال لابيد: "إيران على عتبة أن تصبح دولة نووية. كل يوم يمر وكل تأخير في المفاوضات يجعل إيران أقرب إلى إمتلاك قنبلة نووية".

وأضاف: "نحن نكتب فصلًا جديدًا في تاريخنا بالتحالف بين المعتدلين. التركيز على الحياة والأمل والتفاؤل والتطلع إلى الأمام"، في إشارة إلى التطبيع، وتابع متوجها إلى بلينكن وآل نهيان: "أشكركم على هذا التحالف وعلى الصداقة التي تجمعنا. إنه مصدر أمل للعالم كله".

ومر أكثر من شهر على الذكرى السنوية الأولى لاتفاق التطبيع بين كل من الإمارات والبحرين مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي تم توقيعه في البيت الأبيض، وهي خطوة أثارت غضب الفلسطينيين الذين أجمعوا على اعتباها "خيانة" و"طعنة في الظهر".