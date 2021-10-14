الرئيس المشاط يُحيي الدول التي قررت الانفتاح على صنعاء: ستبقى صنعاء الأكثر حرصا على السلام

حيا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، الدول الشقيقة والصديقة التي قررت مؤخرا الانفتاح على صنعاء.

موقع تابناك الإخباري_أشار الرئيس المشاط في خطاب له مساء اليوم بمناسبة الذكرى 58 لثورة 14 أكتوبر، إلى أن هناك دول قررت الانفتاح على صنعاء واقامة علاقات دبلوماسية وعدم التأثر بالخطابات المضللة والعدائية لأمريكا وبريطانيا وفرنسا.

وأكد الرئيس المشاط أهمية الانفتاح على صنعاء وضرورة التعرف بشكل مباشر على مواقفها وما تتسم به من جاهزية عالية للتعاون مع كل الجهود الداعمة للسلم والأمنK لافتا إلى أن صنعاء هي الممثل الشرعي والواقعي للدولة اليمنية أرضا وإنسانا وتاريخا.

وتعهد الرئيس المشاط بتطهير كل شبر محتل في اليمن من رجس الاحتلال مهما كلف الثمن.