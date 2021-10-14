لا نريد ظهور حزب الله آخر في اليمن على حدود السعودية

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، إن بلاده "لا تريد ظهور حزب الله آخر في اليمن وعلى حدود السعودية"، بحسب تعبيره.

موقع تابناك الإخباري_وأعلن آل نهيان رضا الإمارات عن "العلاقة المتنامية مع إسرائيل"، وذكر أنه سيزور كيان الاحتلال قريبا.

وشدد الوزير الإماراتي على أنه "لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين".

وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرة الأميركي أنتوني بلينكن والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومر أكثر من شهر على الذكرى السنوية الأولى لاتفاق التطبيع بين كل من الإمارات والبحرين مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي تم توقيعه في البيت الأبيض، وهي خطوة أثارت غضب الفلسطينيين الذين أجمعوا على اعتباها "خيانة" و"طعنة في الظهر".