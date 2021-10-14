أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، اليوم الأربعاء، أن المضي بنتائج الانتخابات الأخيرة، يعرض السلم الأهلي للخطر.

موقع تابناك الإخباري_ذكر الإطار الذي يضم عددا من الأحزاب السياسية البارزة في بيان صحفي: "كنا قد أعلنا رفضنا لما أعلن من نتائج أولية للانتخابات وفق معطيات فنية واضحة".

وأضاف، أن "ماظهر في اليومين الماضيين من فوضى في إعلان النتائج وتخبط في الإجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع قد عزز عدم ثقتنا بإجراءات المفوضية مما يدعونا إلى التأكيد مجددا على رفضنا لما أعلن من نتائج".

وأشار إلى أن "المضي بهذه النتائج يهدد بتعريض السلم الأهلي للخطر"‏.

واجتمعت القوى السياسية العراقية المنضوية تحت اسم "الاطار التنسيقي" يوم الاثنين الماضي في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وضم الإجتماع إلى جانب العامري رئيسي الحكومة العراقية السابقين نوري المالكي وحيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وممثلين عن حزب الفضيلة وحركة عطاء. وأكد المجتمعون حينها رفضهم لما أعلن من نتائج أولية للانتخابات.