حرمان الفتيات من التعليم الثانوي يصعِد القلق من حكم طالبان

يعد حرمان الفتيات فوق سن الثانية عشرة من الحق في التعليم، وحرمان المرأة من حقها في العمل والكثير من حقوقها الأساسية، من بين العوامل التي تبرر استمرار القلق من حكم حركة طالبان لأفغانستان.

موقع تابناك الإخباري_وغرد إمام الجامع الأزهر في مصر أحمد الطيب بلغة البشتون، في يوم الفتيات العالمي، وحث اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حق الفتيات الكامل في التعليم، وعدم المساس بكرامتهن وكافة حقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية.

يقول البعض إن إمام الأزهر نقل هذه الرسالة ضمناً إلى مسؤولي الحكومة الجديدة في أفغانستان. في غضون ذلك، قال الممثل الخاص لوزير الخارجية القطري، مطلق القحطاني، إن الاعتراف بالحكومة الأفغانية الحالية ليس أولوية عالمية لأن العديد من القضايا، بما في ذلك حق التعليم للفتيات، لم تنفذ من قبل الحكومة الأفغانية الحالية.

في المقابل جدد رئيس مكتب وزارة التربية والتعليم مولوي عبد الحكيم همت عدم رفضه تعليم الفتيات، قائلا إنه سيتم منح الفتيات الحق في التعليم بموجب آلية خاصة.

والتعليم حق من حقوق الإنسان للرجال والنساء على السواء، الأستاذ الجامعي علي رضا أخلاجي الحكومة الجديدة بأن تكون معتدلة في جميع الأمور. ومع ذلك، يلفت أخلاجي لا تزال المدارس الثانوية مغلقة بوجه الفتيات في 29 مقاطعة من أصل 34 مقاطعة أفغانية.