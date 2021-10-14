للمرة الأولى.. الملكة إليزابيث تستعين بعصا للمشي في مناسبة عامة

شوهدت الملكة إليزابيث الثانية وهي تستعين بعصا للمشي، الثلاثاء، خلال حضورها حفل عيد الشكر في دير وستمنستر أبي بلندن.

موقع تابناك الإخباري_وظهرت الملكة إليزابيث وهي تستعين بالعصا، لأول مرة خلال مناسبة عامة، ورافقتها ابنتها الأميرة آن أثناء خروجها من السيارة هذا الصباح.

ونادرًا ما تُرى الملكة وهي تحمل عصا للمشي، ولكن تم تصويرها سابقًا في مناسبات خاصة، وتحديدًا بعد إجراءها عملية جراحية في الركبة عام 2003 وهي تستعين بعصا طبية.

وعلى الرغم من عدم تقديم سبب طبي محدد، إلّا أن الصحف البريطانية أفادت بأنها كانت تستخدم العصا "للراحة'' ومن الممكن أن يكون مدخل الدير قد أثر على قرارها كونه مرصوفًا بالحصى وغير متساوٍ.

وتسلمت الملكة العصا بعد خروجها من سيارتها الليموزين الحكومية، وبدا أنها تتحرك بحرية بينما كانت تسير إلى مقعدها لبدء الخدمة، قبل أن تستخدم العصا مرة أخرى عند مغادرتها.

كما يبدو أن خبر استخدام ملكة بريطانيا عصا للمشي قد لفت أنظار وسائل الإعلام البريطانية بشكل كبير، علمًا أن سنّ الملكة لا يدعو إلى كل هذا الشك بحيث تبلغ إليزابيث من العمر 95 عامًا.