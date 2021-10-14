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حمم بركان لا بالما تبتلع مصنعا للإسمنت وأكثر من 8 آلاف شخص يغادرون منازلهم

وصلت الحمم البركانية المنبعثة من بركان كومبري فييخا في إسبانيا، اليوم الثلاثاء إلى المنطقة الصناعية في جزيرة لا بالما الإسبانية ودمرت مصنعا للأسمنت مع المباني الواقعة فيها.
رمز الخبر: ۵۸۵۹۵
تأريخ النشر: 13 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وتطال تدابير الإغلاق ما بين 2500 و3000 شخصا يقيمون على مقربة من مصنع الأسمنت في غرب الجزيرة الواقعة في أرخبيل جزر الكناري.

وكانت قد أصدرت السلطات المحلية بجزيرة لا بالما الاسبانية أوامر لأكثر من 8 آلاف شخص بإخلاء منازلهم مع تقدم الحمم البركانية، وتواصل السلطات جهودها لمواجهة تقدم سيل الحمم المتدفّقة من بركان ثائر.

وأعلن جهاز الطوارئ في أرخبيل الكناري الاسباني في تغريدة أنه أصدر أمراً بالإخلاء لعدة مراكز سكانية مختلفة في منطقة لوس يانوس دي أريداني في غرب الجزيرة بسبب توقع تقدم الحمم البركانية المتوجّهة إلى شمال غرب بركان كومبري فييخا.

وطلبت السلطات من ثلاثة آلاف شخص من أهالي جزيرة لاس بالماس الاسبانية، البقاء في منازلهم بعدما دمرت حمم بركان مصنعا للإسمنت ما أثار مخاوف جديدة من إنبعاث غازات سامة، قبل رفع هذا الأمر الثلاثاء بسبب تقدم الحمم.

وأجبر بركان كومبري فييخا منذ ثورانه في سبتمبر-أيلول، قرابة سبعة آلاف شخص على الفرار من منازلهم فيما أتت الحمم على 600 هكتار من الأراضي وأكثر من 1200 مبنى.

وتشهد جزيرة لاس بالماس التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة، حاليا ثالث انفجار بركاني خلال عقد، ويعود آخر ثوران بركاني للعام 1971.

 

         

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