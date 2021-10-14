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السيسي عن سد النهضة: موقفنا دائما كان إيجابيا.. ومستعدون للتعاون مع الإثيوبيين

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية المياه بالنسبة لمصر، ووصفها بأنها مسألة "حياة أو موت".
رمز الخبر: ۵۸۵۹۳
تأريخ النشر: 13 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ووجه السيسي الشكر لنظيره المجري يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة بودابيست، امس الثلاثاء، على ما أبداه من استعداد للتعاون في هذا المجال.

وقال السيسي: "فيما يخص مسألة سد النهضة، فمصر داعمة للتنمية والبناء في إثيوبيا"، مضيفا: "موقفنا من سد النهضة دائما كان إيجابيا، وقلنا ونكرر إننا مستعدون نتعاون ونتشارك مع الإثيوبيين.. إحنا عايزين نعيش وهم كمان يعيشوا".

وتابع بالقول: "إحنا مش عايزين المياه تبقى سبب للصراع أو للمشاكل أو الصدام إنما للتنمية والتعاون فيما بيننا".

وأوضح الرئيس المصري "نحن نطالب بأننا نصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد"، وأعرب عن تقديره "لكل تصريحات أشقاءنا في إثيوبيا أنهم لن يحاولوا التأثير على وصول المياه لمصر"، إلا أنه أضاف "ده كلام رائع لكن المهم أن يتحول لاتفاق قانوني ملزم".

واردف: "نحن نريد فقط أن تحصل على حصتنا من المياه بدون تأثير، وعشان كده البرامج اللي عملناها سواء معالجة المياه أو تحلية مياه البحر وهذا برنامج ضخم جدا قد تصل تكلفته ما يقرب من 80 مليار دولار".

وأضاف: "ليس لدينا مورد للمياه إلا نهر النيل فقط، نحن من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه، وحضارة مصر على مر السنين لم تقم إلا على نهر النيل وباقي أراضي مصر 95% صحراوية جافة".

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