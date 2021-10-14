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الرئيس شابا أدير: مصر أهم شريك اقتصادي واستراتيجي لنا في العالم العربي

أكد الرئيس المجري يانوش شابا أدير، أن مصر هي أهم شريك اقتصادي واستراتيجي للمجر في العالم العربي، مشيرًا إلى أنها صمام الأمان وضمان لاستقرار المنطقة بأكملها.
رمز الخبر: ۵۸۵۹۱
تأريخ النشر: 13 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال شابا أدير في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، في العاصمة بودابست: "التقيت الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة قبل عامين، وفي اجتماعاتنا اليوم أكملنا وواصلنا التباحث في المواضيع التي بدأناها في العديد من القضايا".

وأضاف الرئيس المجري أن مصر تلعب دورًا إقليميًا كبيرًا في المنطقة ونطمح لتوسيع التعاون معها.

وتابع قائلاً: "تحدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العديد من القضايا ومنها قضية المياه"، مشيرًا إلى أنه تم بحث مسألة توسيع التعاون في المجال المائي - القائم بالفعل - وإيجاد طرق أخرى للتعاون في مجالات المياه.

ولفت إلى ان التعاون مع مصر في مجال المياه "ليس وليد اللحظة بل يعود إلى عام 1926، وبالتحديد عندما قامت شركة "غانز" المجرية بوضع مضخات في مصر، وهذه الشركة سلمت أربع طلمبات ومضخات جديدة في شهر يونيو من هذا العام، وهذا يُثبت أن التعاون مستمر وقائم".

وبين الرئيس المجري، أنه تم تنظيم معرض كبير جدًا للمياه بالقاهرة هذا العام، وقد شاركت به أربع شركات مجرية، وكذلك هناك معرض سيتم تنظيمه في بداية ديسمبر من العام الجاري، يحمل اسم الاستدامة، وهو معرض كبير عن المياه.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أعرب عن تقديره لجهود السيسي لحل النزاع الأخير في قطاع غزة، قائلاً : "الجميع ما زال يحمل في ذاكرته صور الحرب الأخيرة في غزة والأزمة العسكرية في القطاع".

وأردف: "لقد لعبت مصر دورًا كبيرًا في حل هذا النزاع في فترة زمنية قصيرة، ونود أن نبارك للرئيس السيسي على هذا الجهد الذي بذل في حل ذلك النزاع".

 

         

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