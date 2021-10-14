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رئيس ديوان مجلس النواب يوضح للقنصل الإيطالي في بنغازي أهمية الدور الإيطالي بالملف الليبي

اكد رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري الفضيل، للقنصل الإيطالي في بنغازي، كارلو باتوري، أهمية الدور الإيطالي بالملف الليبي.
رمز الخبر: ۵۸۵۹۰
تأريخ النشر: 13 October 2021

موقع تابناك الإخباري_التقى رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري الفضيل، القنصل الإيطالي في بنغازي، كارلو باتوري، بمقر مجلس النواب بمجمع الدعوة الإسلامية.

وتناول اللقاء، التعاون المستمر بين البلدين الصديقين على المستوى البرلماني وسُبل دعمه بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، وفق بيان لمكتب عبدالله الاعلامي.

وأثنى عبدالله على اهتمام إيطاليا "بالملف الليبي الذي يتضح جلياً في مستوى الوفود الزائرة لليبيا ودعم إيطاليا لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الذي سينعكس بكل تأكيد على أمن واستقرار إيطاليا ودول حوض المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي".

وعبّر رئيس ديوان مجلس النواب عن أهمية الدور الإيطالي بالملف الليبي، وأهمية إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي، وما تقدمه من خدمات لمواطني البلديْن.

كما طالب بتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين الراغبين في السفر لإيطاليا لا سيما في الحاجات المُلحة كالمرضى المحتاجين للعلاج بإيطاليا أو الطلبة الراغبين في الدراسة لمزيد من دعم وتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم مصلحة الشعب الليبي والإيطالي.

من جهته، أكد باتوري دعم إيطاليا لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ووعد بتوسيع خدمات القنصلية؛ من أجل تيسير أمور الطلاب والموفَدين والمرضى الراغبين في تلقي العلاج في إيطاليا.


         

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