إتمام عمليات بناء خط السكة الحديدية بين الصين ولاوس

موقع تابناك الإخباري_وتمت أعمال البناء لقطاع من خط السكة الحديدية بين الصين ولاوس في محافظة منغلا في ولاية شيشوانغباننا ذاتية الحكم لقومية داي، القريبة من ميناء بري على الحدود الصينية اللاوسية.

ومن المخطط أن يدخل الخط الجديد طور التشغيل في ديسمبر المقبل، حيث يساعد على تقليل الرحلة بين المدينتين المذكورتين إلى أقل من يوم واحد، وفقًا لمجموعة سكك حديد الصين الوطنية المحدودة.

ويشار إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولاوس، ويعد خط السكة الحديدية بين البلدين مشروع هام في إطار مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية لاوس لتحويلها من بلد غير ساحلي إلى محور متصل بمختلف المناطق.