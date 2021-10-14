الكاظمي يبحث مع بلاسخارت نجاح تنفيذ العملية الانتخابية

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت نجاح تنفيذ العملية الانتخابية وسير إتمام جميع جوانبها.

موقع تابناك الإخباري_وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الحالي، وسير إتمام جميع جوانبها".

وثمّن الكاظمي "المشاركة، والتعضيد الذي لقيته الانتخابات العراقية من المراقبين الدوليين، والمنظمة الأممية".

وقدّمت بلاسخارت للكاظمي "التهاني بمناسبة نجاح تنفيذ الانتخابات"، مشيدة بـ"الخطط اللوجستية والأمنية التي وضعتها الحكومة؛ مما كان له الأثر الإيجابي في سلاسة العملية الانتخابية، ونجاح إجرائها".

وجددت بلاسخارت "تأكيدها بأن بعثة الأمم المتحدة في العراق هي جهة داعمة ومعززة لإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مؤكدة "استمرار الدعم الأممي لعملها؛ من أجل أن تخرج النتائج بالشكل الصادق المعبّر عن إرادة الناخبين العراقيين".