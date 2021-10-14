أديس أبابا تستقبل دفعة من سيارات الإسعاف تقدمة الهلال الأحمر الإماراتي

قدمت الإمارات عن طريق هيئة الهلال الأحمر دفعة من سيارات الإسعاف لدعم القطاع الصحي في أثيوبيا وتعزيز قدراته اللوجستية في مجال الإنقاذ والإسعاف والرعاية الصحية الأولية.

موقع تابناك الإخباري_وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر محمد عتيق الفلاحي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات إنسانية عديدة تبنتها الدولة لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب الأثيوبي، وتعزيز سبل استقرار النازحين في عدد من الأقاليم التي تشهد تحديات إنسانية على الساحة الأثيوبية.

وقال إن هذا الدعم النوعي للقطاع الصحي الأثيوبي يجسد نهج الإمارات في تبني المبادرات التي تحدث فرقا في تحسين حياة الناس، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجونها وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي الذي يعتبر أولوية من أجل إنقاذ الأرواح ورفع المعاناة الصحية.