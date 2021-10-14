الرئيس الصومالي: تحملنا ضغوطا دبلوماسية بقضية النزاع البحري مع كينيا

قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو تعليقا على كسب بلاده قضية النزاع البحري مع كينيا، "لقد تحملنا ضغوطا دبلوماسية من اجل تحقيق هذه اللحظة التاريخية".

موقع تابناك الإخباري_وأضاف الرئيس موضحًا أن "كينيا حاولت أكثر من مرة عرقلة سير قضية النزاع البحري بالمحكمة (العدل الدولية) في محاولة لتحقيق طمعها بطريقة غير شرعية".

وتابع "انطلاقا من مسؤوليتنا على حماية البلاد برا وبحرا كان من غير المنطق أن نتنازل عن قضية مياهنا مقابل مصالح سياسية أو اقتصادية"، مشيرا أن "جميع قراراتنا كانت مبنية على مصالح بلادنا وشعبنا".

واعتبر الرئيس كسب بلاده القضية "فوزًا تاريخيًا، وثمرة جهود للحكومة الصومالية وشعبها"، مؤكدًا أن "قرار فصل النزاع البحري مع كينيا دليل على شفافية ونزاهة محكمة العدل الدولية".

وقضت محكمة العدل الدولية(مقرها لاهاي)، مساء الثلاثاء، بمنح الصومال السيطرة على الجزء الأكبر من المنطقة البحرية المتنازع عليها مع كينيا.

إلا أن كينيا أعلنت السبت الماضي، انسحابها من القضية، كما أكدت عدم اعترافها بأي نتيجة تتوصل إليها المحكمة بشأن فصل النزاع البحري مع الصومال.