النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۹مشاهدات
‍ پ

الرئيس الصومالي: تحملنا ضغوطا دبلوماسية بقضية النزاع البحري مع كينيا

قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو تعليقا على كسب بلاده قضية النزاع البحري مع كينيا، "لقد تحملنا ضغوطا دبلوماسية من اجل تحقيق هذه اللحظة التاريخية".
رمز الخبر: ۵۸۵۷۹
تأريخ النشر: 13 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضاف الرئيس موضحًا أن "كينيا حاولت أكثر من مرة عرقلة سير قضية النزاع البحري بالمحكمة (العدل الدولية) في محاولة لتحقيق طمعها بطريقة غير شرعية".

وتابع "انطلاقا من مسؤوليتنا على حماية البلاد برا وبحرا كان من غير المنطق أن نتنازل عن قضية مياهنا مقابل مصالح سياسية أو اقتصادية"، مشيرا أن "جميع قراراتنا كانت مبنية على مصالح بلادنا وشعبنا".

واعتبر الرئيس كسب بلاده القضية "فوزًا تاريخيًا، وثمرة جهود للحكومة الصومالية وشعبها"، مؤكدًا أن "قرار فصل النزاع البحري مع كينيا دليل على شفافية ونزاهة محكمة العدل الدولية".

وقضت محكمة العدل الدولية(مقرها لاهاي)، مساء الثلاثاء، بمنح الصومال السيطرة على الجزء الأكبر من المنطقة البحرية المتنازع عليها مع كينيا.

إلا أن كينيا أعلنت السبت الماضي، انسحابها من القضية، كما أكدت عدم اعترافها بأي نتيجة تتوصل إليها المحكمة بشأن فصل النزاع البحري مع الصومال.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
طالبان تشكل لجنة لطرد الفاسدين من صفوفها
حرمان الفتيات من التعليم الثانوي يصعِد القلق من حكم طالبان
معرض "أمارجي"رسالة سلام من فنانين عرب الى العالم
للمرة الأولى.. الملكة إليزابيث تستعين بعصا للمشي في مناسبة عامة
تسييس التحقيق يهدد تماسك الحكومة الفتية.. واستعداد حقيقي للتحرك في الشارع
التحالف السعودي يقول انه أحبط "هجومين وشيكين" من اليمن في البحر الأحمر
حمم بركان لا بالما تبتلع مصنعا للإسمنت وأكثر من 8 آلاف شخص يغادرون منازلهم
زعيم البوليساريو: الصراع مع المغرب قد يتصاعد ويزعزع استقرار شمال إفريقيا
السيسي عن سد النهضة: موقفنا دائما كان إيجابيا.. ومستعدون للتعاون مع الإثيوبيين
سقوط طائرة مدنية لنادي الطيران اللبناني بالبحر قبالة حالات والبحث عن شابين كانا على متنها
الرئيس شابا أدير: مصر أهم شريك اقتصادي واستراتيجي لنا في العالم العربي
رئيس ديوان مجلس النواب يوضح للقنصل الإيطالي في بنغازي أهمية الدور الإيطالي بالملف الليبي
كيم جونغ أون يحضر عرضًا عسكريًا للفنون القتالية
إتمام عمليات بناء خط السكة الحديدية بين الصين ولاوس
زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزيرة كريت على عمق كيلومترين
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: اعداءنا يسعون للنيل من عزيمتنا من خلال توريطنا في ازمات امنية
مفوضية الانتخابات تحذف جميع النتائج الاولية المنشورة على موقعها دون معرفة الأسباب
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم
المجلس الاعلى للدفاع تداول في طلب الاذن بملاحقة اللواء صليبا
باسيل: ندعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واسقاط الحصانات
اندلاع حريق بمقبرة الرحمة في القدس المحتلة
تجمع العلماء المسلمين يدعو إلى تنحية القاضي طارق البيطار وإقالة حاكم مصرف لبنان
أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد نسبة البطالة
وزير الخارجية يدعو مجموعة العشرين للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان
تحالف الفتح يطالب القضاء بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي مهند نعيم
التحالف السعودي يقول انه أحبط "هجومين وشيكين" من اليمن في البحر الأحمر
الكاظمي يوصي بتأمين صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية
جهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد اعصار "شاهين"
مرشح في البصرة يشكك بنزاهة الإنتخابات ويتهم المفوضية بسرقة أصواته