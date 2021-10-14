العراق ولبنان يبحثان إلغاء تأشيرة الدخول وزيادة التبادل التجاري

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري.

موقع تابناك الإخباري_وذكرت الوزارة في بيان صحفي أمس الثلاثاء ان وزير الخارجية التقى بنظيره اللبناني في العاصمة الصربية بلغراد، على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز، وجرى خلال اللقاء استعراض ابرز التطورات الامنيّة والسياسيّة في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية اللبناني، بحسب البيان، عن شكر وامتنان بلاده حكومةً وشعباً لمواقف العراق ومساندته للبنان أمام التحديات التي يواجهها والمساعدات التي قدمها العراق.

فيما اكد الوزير حسين أن "تقديم المُساعدة إلى الشقيق لبنان وضعت ضمن أولويات الحكومة العراقيَّة"، مجدداً استعداد العراق والتزامه بمواصلة تقديم الدعم والمُساعدة لحين تجاوز لبنان التحديات التي يمر بها.

وناقش الجانبان، أهمية التواصل بين الشعبين الشقيقين والعمل على رفع تأشيرات الدخول بين البلدين، واهمية تشكيل لجنة مُشتركة لغرض دراسة اتفاق رفع سمات الدخول للمواطنين من كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.



