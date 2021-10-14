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قائد عسكري ايراني: الجيش والحرس الثوري حققا نجاحا ممتازا في مناورات الدفاع الجوي

ان الميزة الاخرى لهذه المناورات هي ان جميع المعدات والاسلحة المستخدمة فيها هي وطنية الصنع من قبل مصانع البلاد.
رمز الخبر: ۵۸۵۷۱
تأريخ النشر: 13 October 2021

اكد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء غلام علي رشيد بان الجيش والحرس الثوري حققا نجاحا ممتازا في مناورات "المدافعون عن سماء الولاية"، معتبرا التكتيكات التي يتخذها الدفاع الجوي للجيش والحرس بانها تتطابق مع العقيدة العملانية للقوات المسلحة للبلاد.

وقال اللواء رشيد في تصريح له اليوم الثلاثاء على هامش المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية": ان هذه المناورات جارية من قبل الجيش والحرس الثوري ممثلة بقوة الدفاع الجوي والقوة الجوية للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري تحت اشراف وقيادة المقر المشترك للدفاع الجوي في البلاد.

واضاف: لقد شاهدنا في هذه المناورات تخطيط وتنفيذ جميع التهديدات واجراءات العدو المهددة كساحة حرب حقيقية حيث قام قادة وكوادر قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري بالكشف عنها واعتراضها وتدميرها في الوقت المناسب.

واوضح قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي بان قوات الجيش والحرس الثوري حققت نجاحا ممتازا في هذه المناورات واضاف: اننا نمنح درجة جيدة جدا للقوات المشاركة في هذه المناورات من جانب مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي الذي يقوم بعملية الاشراف والتقييم من جانب القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي).

واضاف اللواء رشيد: ان الميزة الاخرى لهذه المناورات هي ان جميع المعدات والاسلحة المستخدمة فيها هي وطنية الصنع من قبل مصانع البلاد.

وقال قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي: ان جميع الاساليب والتكتيكات المتخذة من قبل الاخوة في الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت اشراف مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي لها اعلى مستوى من التطابق مع العقيدة العملانية لقواتنا المسلحة.

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