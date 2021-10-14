87% من الإسرائيليين يعتقدون أن فرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين منخفضة للغاية

ورأى 47% أن هناك فرصة ضئيلة لهجوم إسرائيلي في حال امتلكت إيران السلاح النووي مقارنةً بـ37% يعتقدون أن هناك فرصة عالية لذلك.

أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه الثلاثاء، أن 87% من الإسرائيليين يعتقدون أن فرص توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين في السنوات الخمس المقبلة شبه معدومة ومنخفضة للغاية.

وأجرى الاستطلاع مركز "فيتربي" لدراسات الرأي العام والسياسة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ونشرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وحول أولويات العام المقبل، أبدى أكثر من نصف فلسطينيي الداخل (53%) أملهم في أن يتم القضاء على الجريمة والعنف وأن تكون المهمة الرئيسية للحكومة الإسرائيلية، في حين أن (35%) من اليهود يأملون في أن تكون هناك حالة من الاستقرار الاقتصادي.

ويأتي السعي إلى التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين في ذيل قائمة الأولويات، حيث أيد ذلك 8.5% من المحسوبين على اليسار و6% من مؤيدي الوسط و1% من اليمين.

وبشأن إيران، أيد 54% تنفيذ هجوم عسكري ضدها، في حين أن 27.5% يرون أن هناك أهمية للتوصل إلى اتفاق يمنع تقدم إيران نحو امتلاك سلاح نووي.

ورأى 47% أن هناك فرصة ضئيلة لهجوم إسرائيلي في حال امتلكت إيران السلاح النووي مقارنةً بـ37% يعتقدون أن هناك فرصة عالية لذلك.

وفيما يتعلق بالعقوبات على الذين لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، قال 59% من مجمل المستطلعين إنه يجب منعهم من دخول أماكن عامة، وأيد 57% فرض رسوم عليهم مقابل علاج طبي، كذلك أيد 51% تجريدهم من مخصصات البطالة، واعتبر 30% أنه يجب عدم ربطهم بأجهزة تنفس في حال احتاجوا إلى ذلك.

المصدر: عربي 21