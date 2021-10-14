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مناورات الدفاع الجوي... تنفيذ عمليات التصدي للهجوم الإلكتروني المعادي

يذكر ان المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الايراني بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 1400"، انطلقت صباح يوم الثلاثاء في منطقة الصحراء الوسطى في البلاد بمشاركة وحدات النخبة لقوة الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري والقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر: ۵۸۵۶۹
تأريخ النشر: 13 October 2021

في اليوم الأول من المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الايراني بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 1400"، تم بنجاح اجراء العمليات التصدي للهجوم الإلكتروني المعادي المفترض على منظومات الدفاع الجوي.

وافاد تقرير العلاقات العامة بالجيش الايراني، ان العميد قادر رحيم زادة قائد المقر المشترك للدفاع الجوي "خاتم الانبياء (ص)"، قال: في اليوم الأول من المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 1400"، تم بنجاح تنفيذ تمرين عمليات مواجهة الهجوم الإلكتروني والسيبراني على منظومات الدفاع.

واضاف: بعد المراحل الرئيسية من "المدافعون عن سماء الولاية 1400"، قامت الوحدات المشاركة من قوات الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري والقوة الجوية للجيش باجراء تقنيات وتكتيكات مختلفة للحرب الإلكترونية والحرب السيبرانية لمواجهة الهجوم الإلكتروني المفترض.

وفي إشارة إلى الاستخدام المنسق والقوي لمنظومات الحرب الإلكترونية المحلية الصنع في هذه المناورات، قال العميد رحيم زادة: في هذه المرحلة من المناورات، ومن خلال التشويش الإلكتروني في الرادارات ومنظومات الكشف والاستطلاع للدفاع الجوي عن طريق الطائرات المسيرة المعطلة، تم تقييم استقرار واستمرار عمليات الرادار كأحد المكونات الرئيسية للدفاع الجوي في بيئة ملوثة بالحرب الإلكترونية.

واوضح قائد المقر المشترك للدفاع الجوي "خاتم الانبياء (ص)": أن الكشف عن الأهداف وتحديدها ورصد منطقة المناورات بواسطة منظومات الدفاع الجوي والرادار في بيئة الحرب الإلكترونية تم بنجاح في هذه المرحلة من المناورات، مضيفا: كما أن عملية التدخل الإلكتروني على الطائرات المسيرة الهجومية للقوة المهاجمة والسيطرة على هذه الطائرات من أجل منع التسلل إلى منطقة المناورات كانت تمرينًا آخر تم إجراؤه بنجاح في هذه المرحلة.

يذكر ان المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الايراني بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 1400"، انطلقت صباح يوم الثلاثاء في منطقة الصحراء الوسطى في البلاد بمشاركة وحدات النخبة لقوة الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري والقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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