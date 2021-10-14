مستشار قائد الثورة الاسلامية: قواتنا المسلحة على اعلى مرتبة بين جيوش المنطقة

اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للصناعات العسكرية العميد حسين دهقان ان القوات المسلحة في أعلى مرتبة بين جيوش المنطقة من حيث المستوى العلمي.

ویذکر ان مستشار قائد الثورة الاسلامية للصناعات العسكرية العميد حسين دهقان، قال: "ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الإيرانية اليوم هي على اعلى المستويات بين جميع جيوش المنطقة على المستوى العلمي.

وفي اشارة إلى ان القوات المسلحة الايرانية لديها معلومات استخباراتية وتصميم وإرادة، قال دهقاني: "يجب ان نخلق فهما صحيحا للوضع والقدرات والامكانيات داخل مؤسستنا ونظامنا ونستخدمها لتكون حاسمة ضد العدو".