امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: اعداءنا يسعون للنيل من عزيمتنا من خلال توريطنا في ازمات امنية

واضاف شمخاني ان عدو ايران يعمل على توريطنا في قضايا امنية مختلفة من اجل خلق ازمات امنية للاضرار في اقتصاد وسياسة ايران.

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، على ان عدو ايران لطالما سعى إلى اضعاف ايران وزجها في قضايا امنية ومشاكل اقتصادية لينال من عزيمتها.

ویذکر ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، شدد خلال لقائه اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الثلاثاء، على ان القدرة التي تمتلكها ايران قد اثبتت فشل مخططات العدو في النيل من الاقتصاد الايران.

واضاف شمخاني ان عدو ايران يعمل على توريطنا في قضايا امنية مختلفة من اجل خلق ازمات امنية للاضرار في اقتصاد وسياسة ايران.