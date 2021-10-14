قائد بحرية الحرس الثوري: إيران وجهت 6 صفعات لأمريكا

قال الأدميرال تنغسيري نحن دولة قوية وقفنا على قدمينا وتحملنا العقوبات القمعية، واليوم نحن فخورون ببناء كل المعدات التي نحتاجها للدفاع عن بلدنا.

أكد قائد البحرية للحرس الثوري إن بحرية الجيش والحرس الثوري كقوة واحدة ترد على أي معتد يريد التعدي على مصالح النظام الإسلامي.

ویذکر انه أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الادميرال تنغسيري إن الجمهورية الإسلامية الايرانية صمدت بحزم بعد 43 عامًا من الحصار الاقتصادي والعقوبات القمعية.

وتابع القول ان القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت ست عمليات ناجحة في الخليج الفارسي ضد الولايات المتحدة وفي هذه العمليات، تم كسر هيمنة القوة الأمريكية في الخليج الفارسي لانه كان طريقنا صحيحا لهذا وفقنا الله.

وأضاف تنغسيري نحن لم نبدأ حربًا في الخليج الفارسي رغم أن الأمريكيين كانوا يستهدفون ناقلاتنا وأرصفتنا ومحطاتنا النفطية، إلا أننا ضبطنا أنفسنا، وبعد كل الأضرار التي لحقت بنا ذهبنا إلى حرب مع الأمريكيين لمدة عام ونصف، وصفعناهم بقوة.

وقال الادميرال بان الشهيد مهدوي ورفاقه شكلوا نقطة تحول في تاريخ نضال الأمة الإيرانية ضد الغطرسة العالمية.

وفي إشارة إلى استراتيجية الأمن والسلام والطمأنينة والهدوء في الخليج الفارسي، صرح الادميرال تنغسيري نحن لا نتسامح مع أي انعدام أمن أو صراع في منطقة الخليج الفارسي لان هذه المنطقة تتعلق بنا وبدول الجوار لها ولا مكان للأميركيين في الخليج الفارسي لأنهم أينما كانوا يجلبون معهم انعدام الأمن والاستقرار.

ونوّه قائد البحرية للحرس الثوري في 43 عاما من الثورة الإسلامية لم نتجاوز على اي دولة ولم نسمح بان الدول الاخرى تتجاوز أرضنا، نحن دولة إسلامية والإسلام يعني السلام والطهارة والصداقة والأخوة، وقد تمسكنا بهذا المبدأ منذ بداية الثورة لن نخاف الموت أبدًا ونعتبر الموت في سبيل الله والدفاع عن الإسلام شرفًا لنا وسندافع عن مصالح الجمهورية الإسلامية بكل إخلاص.

وفي إشارة إلى قدرات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المناطق القتالية والتكتيكية، قال الأدميرال تنغسيري نحن دولة قوية وقفنا على قدمينا وتحملنا العقوبات القمعية، واليوم نحن فخورون ببناء كل المعدات التي نحتاجها للدفاع عن بلدنا.