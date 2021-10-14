النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

مساعد شؤون العمليات في حرس الثورة: وجهنا ضربة للشبكات الإسرائيلية في المنطقة

ورأى أن المقاومة اليمنية قد تطورت عسكريا بما فيه الكفاية ولا يمكن للعدو أن يهزم جبهة المقاومة اليمنية ، لذلك أتوقع أن لا خيار أمام السعوديين سوى التفاوض لإنهاء الحرب اليمنية وأعقل طريق هو التوصل إلى اتفاق السلمي.
رمز الخبر: ۵۸۵۶۵
تأريخ النشر: 13 October 2021

اكد مساعد شؤون العمليات في حرس الثورة الإسلامية العميد عباس نيل فروشان، توجيه ضربة للشبكات الإسرائيلية في المنطقة، مشيرا الى أنه من السابق لأوانه الحكم على طالبان.

وفي مقابلة مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال مساعد شؤون العمليات في حرس الثورة الإسلامية، ليست هناك حاجة للتحشيد العسكري من أجل تدمير اسرائيل.

واضاف، وجهنا ضربة للشبكات الإرهابية الإسرائيلية في المنطقة، مبينا ان التفاوض هو السبيل الوحيد للسعوديين لإنهاء الحرب في اليمن.

وتابع، يتم إنتاج غواصات محلية وتشغيلها من قبل حرس الثورة الإسلامية، لافتا الى ان الخيار بيد الأمريكيين، الهروب في الدقيقة 90 أو الانسحاب التكتيكي.

وأوضح ان اللعب على أرض يمكن التنبؤ مسبقاً بالهزيمة فيها لا يفيد أحدا، قائلا، الأمريكيون ينقلون قادة داعش إلى أفغانستان ويديرونها تحت إشرافهم.

وأضاف، في المستقبل، سيتعين على جميع القوى في المنطقة التعاون وتشكيل تحالف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونوه الى ان إحدى الخطط البديلة للأمريكيين هي اشغال إيران بالمجموعات الإرهابية على حدود البلاد. وأضاف، ننتقل من حالة منطقة جيوسياسية إلى حالة جغرافية اقتصادية جديدة.

ورأى العميد نيل فروشان، أن الأمريكيين فقدوا الأدوات لفرض هيمنتهم في المنطقة ويبحثون عن الأدوات والأشخاص الذين يمكنهم لعب هذا الدور لهم في المنطقة. وقال، يجب على الأمريكيين إما محاولة الهروب من قواعدهم في المنطقة مرة أخرى في الدقيقة 90 ، أو اختيار الانسحاب التكتيكي المناسب.

وأضاف، الأمريكيون، سواء أرادوا أم لا، منطقتنا في مرحلة انتقال من الحالة الجيوسياسية المناسبة للأمريكيين، الى حالة جيو اقتصادية جديدة، وعلامات ذلك واضحة تمامًا.

وتابع، استخدمت أمريكا جميع امكانياتها وقدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمحاربة الشعب الأفغاني، وأنفقت مليارات الدولارات؛ فهل يبدو من المنطقي بعد 20 عامًا من القتال في أفغانستان، الخروج دفعة واحدة وطواعية من هذا البلد وفقدان أكبر قاعدة لها في المنطقة؟ لم يكن احتلال أفغانستان مجرد احتلال لدولة واحدة ، بل كان قاعدة رئيسية للوجود الأمريكي في المنطقة.

وأردف قائلا، لا شك في فرار الأمريكيين من أفغانستان وهزيمتهم في المنطقة ، لكن من المهم الانتباه الى ما هي خطتهم البديلة. الأمريكيون يبحثون بالتأكيد عن حلول جديدة وهدفهم فقط هو الحفاظ على كيان احتلال القدس وتأمينه.

واضاف، أعلنا أن ايواء أعدائنا في دول الجوار أمر غير مقبول بالنسبة لنا على الإطلاق، وعلينا الدفاع عن أمننا، والاستراتيجية الجديدة التي نفذتها القوات البرية للحرس الثوري في الشمال الغربي تأتي في سياق الدفاع عن أمن الوطن. نحن لا نجامل أحدا للدفاع عن أمننا، ونقاتل أعدائنا حيثما كان ذلك ضرورياً.

ورأى أن المقاومة اليمنية قد تطورت عسكريا بما فيه الكفاية ولا يمكن للعدو أن يهزم جبهة المقاومة اليمنية ، لذلك أتوقع أن لا خيار أمام السعوديين سوى التفاوض لإنهاء الحرب اليمنية وأعقل طريق هو التوصل إلى اتفاق السلمي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
طالبان تشكل لجنة لطرد الفاسدين من صفوفها
حرمان الفتيات من التعليم الثانوي يصعِد القلق من حكم طالبان
معرض "أمارجي"رسالة سلام من فنانين عرب الى العالم
للمرة الأولى.. الملكة إليزابيث تستعين بعصا للمشي في مناسبة عامة
تسييس التحقيق يهدد تماسك الحكومة الفتية.. واستعداد حقيقي للتحرك في الشارع
التحالف السعودي يقول انه أحبط "هجومين وشيكين" من اليمن في البحر الأحمر
حمم بركان لا بالما تبتلع مصنعا للإسمنت وأكثر من 8 آلاف شخص يغادرون منازلهم
زعيم البوليساريو: الصراع مع المغرب قد يتصاعد ويزعزع استقرار شمال إفريقيا
السيسي عن سد النهضة: موقفنا دائما كان إيجابيا.. ومستعدون للتعاون مع الإثيوبيين
سقوط طائرة مدنية لنادي الطيران اللبناني بالبحر قبالة حالات والبحث عن شابين كانا على متنها
الرئيس شابا أدير: مصر أهم شريك اقتصادي واستراتيجي لنا في العالم العربي
رئيس ديوان مجلس النواب يوضح للقنصل الإيطالي في بنغازي أهمية الدور الإيطالي بالملف الليبي
كيم جونغ أون يحضر عرضًا عسكريًا للفنون القتالية
إتمام عمليات بناء خط السكة الحديدية بين الصين ولاوس
زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزيرة كريت على عمق كيلومترين
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: اعداءنا يسعون للنيل من عزيمتنا من خلال توريطنا في ازمات امنية
مفوضية الانتخابات تحذف جميع النتائج الاولية المنشورة على موقعها دون معرفة الأسباب
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم
المجلس الاعلى للدفاع تداول في طلب الاذن بملاحقة اللواء صليبا
باسيل: ندعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واسقاط الحصانات
اندلاع حريق بمقبرة الرحمة في القدس المحتلة
تجمع العلماء المسلمين يدعو إلى تنحية القاضي طارق البيطار وإقالة حاكم مصرف لبنان
أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد نسبة البطالة
وزير الخارجية يدعو مجموعة العشرين للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان
تحالف الفتح يطالب القضاء بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي مهند نعيم
التحالف السعودي يقول انه أحبط "هجومين وشيكين" من اليمن في البحر الأحمر
الكاظمي يوصي بتأمين صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية
جهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد اعصار "شاهين"
مرشح في البصرة يشكك بنزاهة الإنتخابات ويتهم المفوضية بسرقة أصواته