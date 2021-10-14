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القوات المسلحة اليمنية تكشف تفاصيل عملية عسكرية واسعة في محافظة مأرب مع مشاهد نوعية توثق العملية

ونفذت القوة الصاروخية بعون الله 68 عملية استهدفت تجمعات ومراكز وقواعد ومعسكرات العدو ضمن جغرافيتنا الوطنية وكذلك ضمن جغرافيا العدو توزعت كالتالي: (49) عملية منفذة داخلياً (19) عملية منفذة خارجياً.
رمز الخبر: ۵۸۵۶۳
تأريخ النشر: 13 October 2021

كشفت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية عسكرية واسعة في محافظة مأرب مع مشاهد نوعية توثق العملية.

واوضح العميد يحيى سريع في مؤتمر صحافي عقده اليوم ان القوات المسلحة دشنت عملية فجر الانتصار و استهدفت تحرير مناطق أخرى في محافظة مارب ودحر الغزاة وأذنابهم من الخونة والعملاء والمرتزقة وتمكنت بفضل الله مع انتهاء العملية من تحرير مساحة اجمالية تصل الى 600 كم مربع.

ونوه العميد سريع بأن القوات المسلحة تمكنت من تحقيق كل هذا التقدم في ظل استمرار غارات العدوان حيث شن تحالف العدوان 948 غارة جوية منها غارات استهدفت منازل المواطنين والطرقات العامة.

واضاف، لعل أبرز نتائج عملية فجر الانتصار هو تحرير المساحة الجغرافية بين المنطقة المحررة في عملية البأس الشديد وصولاً الى مشارف مدينة مارب عاصمة محافظة مارب.

وتابع، لقد تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من تحقيق كل هذا التقدم في ظل استمرار غارات العدوان. فقد شن تحالف العدوان 948 غارة جوية منها غارات استهدفت منازل المواطنين والطرقات العامة، تكثيف الغارات الجوية من قبل قوى العدوان السعودي الأمريكي لم يثنِ الابطال المجاهدين يحفظهم الله ويرعاهم عن الاستمرار في تنفيذ المهام العملياتية وفق الخطة حتى تحقيق كافة أهدافها.

واضاف، فخلال المعركة نجح المجاهدون في الدفاع الجوي من إسقاط 6 طائرات تجسسية مقاتلة منها أمريكية الصنع. وتمكنت قوات الدفاع الجوي كذلك من اسقاط 11 طائرة تجسسية.

وتابع، سجلت قوات الدفاع الجوي بعون الله نجاحات أخرى منها تنفيذ أكثر من 518 عملية تصدي وإجبار على المغادرة. ونفذت القوة الصاروخية بعون الله 68 عملية استهدفت تجمعات ومراكز وقواعد ومعسكرات العدو ضمن جغرافيتنا الوطنية وكذلك ضمن جغرافيا العدو توزعت كالتالي: (49) عملية منفذة داخلياً (19) عملية منفذة خارجياً.

واضاف، أما سلاح الجو المسير فقد نفذ 245 عملية كذلك استهدفت العدو في جغرافيته وكذلك في المناطق المحتلة التي ستحرر بعون الله وتوزعت كالتالي: (170) عملية منفذة خارجياً، (75) عملية منفذة داخلياً. وكان من ضمن نتائج عملية فجر الانتصار : تدمير واعطاب واحراق ما يقارب 300 مدرعة وآلية وناقلة جند، إضافة الى 850 أسلحة و4 مخازن أسلحة. وقوع ما يقارب 5650 من مرتزقة العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير وبلغ عدد القتلى 1300 والمصابون 4320 والأسرى ثلاثون.

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