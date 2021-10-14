وزارة الامن: القبض على 10 عناصر مرتبطين بمخابرات دول اقليمية

واوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، ان عملية اعتقال هؤلاء العناصر العشرة جاءت بعد رصد ومتابعة؛ مضيفة انه تم التحقيق معهم واحالة ملفاتهم للقضاء لإصدار الأحكام القانونية بحقهم.

أعلنت وزارة الامن، القبض على 10 عناصر تربطهم صلة بأجهزة مخابرات تابعة لدول في المنطقة.

واوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، ان عملية اعتقال هؤلاء العناصر العشرة جاءت بعد رصد ومتابعة؛ مضيفة انه تم التحقيق معهم واحالة ملفاتهم للقضاء لإصدار الأحكام القانونية بحقهم.

ولفت البيان، بان من اهداف اجهزة مخابرات الدول المشار اليها (التي تتعاون بشكل سافر مع اجهزة مخابرات الدول المعادية وتعمل كأدة لها في المنطقة)، هو الحصول على معلومات والتجسس على المراكز الحساسة في البلاد واستغلال بعض الايرانيين المقيمين في هذه الدول او المسافرين اليها؛ حيث تم من خلال الاشراف الامني لعناصر وزارة الامن وبالتعاون والتنسيق مع الجهاز القضائي، التصدي الرادع للمرتبطين مع اجهزة المخابرات المذكورة.