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قائد عسكري :

منظومتا "مرصاد 16" و"طبس" للدفاع الجوي تدمران اهدافهما بدقة

ان التركيز على مهمة الدفاع ضد العدوان الإلكتروني والسيبراني باستخدام المنظومات محلية الصنع، شكل احد إنجازات هذه المناورات.
رمز الخبر: ۵۸۵۵۶
تأريخ النشر: 13 October 2021

اعلن قائد مقر الدفاع الجوي في ايران "العميد الركن أمير قادر رحيم زاده": ان منظومة "مرصاد 16" الوطنية لقوات الدفاع الجوي للجيش ومنظومة "طبس" للقوة الجو- فضائية لحرس الثورة الاسلامية، تمكنتا من تدمير اهدافهما بدقة خلال مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 1400" التي انطلقت اليوم الثلاثاء في البلاد.

واوضح "العميد رحيم زادة" في تصريح على هامش المناورات: إن استخدام المعدات التي أنتجها الخبراء الايرانيون في مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 1400"، كشف عن مدى الفشل الذريع لاجراءات الحظر المفروض على النشاطات العسكرية الايرانية من جانب، وجسّد من الجانب الاخر اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات الدفاع الجوي، الذي تمكن لمرات عديدة خلال السنوات الماضية من احباط محاولات الاستكبار العالمي للمساس بامن البلاد.

واكد، ان التركيز على مهمة الدفاع ضد العدوان الإلكتروني والسيبراني باستخدام المنظومات محلية الصنع، شكل احد إنجازات هذه المناورات.

وشهدت المرحلة العملياتية من المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الايراني بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 1400" اسقاط وضرب اهداف متوسطة الارتفاع بصواريخ منظومة "مرصاد "16 الوطنية لقوات الدفاع الجوي للجيش ومنظومة "طبس" للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وبدأت صباح اليوم الثلاثاء، المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الإيراني بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 1400"، بمشاركة وحدات النخبة لقوة الدفاع الجوي والقوة الجوية للجيش والقوة الجو - فضائية لحرس الثورة الاسلامية، في منطقة الصحراء الوسطى داخل البلاد.

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