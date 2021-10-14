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اللواء باقري:

نتطلع الى مزيد من النمو في مجال التعاون العسكري مع باكستان

سيجري خلال زيارته الحالية لباكستان، مباحثات وثيقة مع مسؤولي هذا البلد حول سبل توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز امن الحدود المشتركة بين البلدين.
رمز الخبر: ۵۸۵۵۵
تأريخ النشر: 13 October 2021

قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري": انه في ضوء العلاقات المعمقة والواسعة التي تجمع ايران مع باكستان وتنامي هذه الاواصر خلال الفترة الاخيرة، فإن التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية سيشهد مزيدا من النمو ايضا.

جاء ذلك في تصريح خاص ادلى به اللواء باقري لمراسل "ارنا"، لدى وصوله مساء اليوم الثلاثاء الى مطار "نورخان" في العاصمة الباكستانية اسلام اباد.

ولفت، بانه يزور باكستان للمرة الثانية، وان التاخير لفترة عام واحد في اجراء الزيارات السنوية ينجم عن جائحة كورونا.

واكد ان التعاون بين البلدين، شهد نموا واسعا خلال السنوات الاخيرة؛ لتنعم الحدود المشتركة اليوم بمزيد من الامن مقارنة بما كانت عليه سابقا.

واردف، انه سيجري خلال زيارته الحالية لباكستان، مباحثات وثيقة مع مسؤولي هذا البلد حول سبل توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز امن الحدود المشتركة بين البلدين.

وعن الوضع الراهن في افغانستان، قال : ينبغي علينا اجراء المزيد من المشاورات حول مايجري في افغانستان وتداعياته على كلا البلدين الجارين، والتوصل الى قرارات تصب في استقرار الشعب الافغاني وتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد.

يذكر ان رئيس هيئة الاركان العامة لقوات المسلحة الايرانية والوفد المرافق له، وصل مساء اليوم الثلاثاء الى اسلام اباد؛ حيث كان في استقباله عدد من كبار القادة بالجيش الباكستاني وسفير الجمهورية الاسلامية لدى باكستان.

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