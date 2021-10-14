امیر عبداللهیان يدعو لمنع حدوث سوء الفهم بين ايران وجمهورية آذربيجان

ان لطهران وباكو اعداء ولا ينبغي للبلدين ان يمنحا الفرصة للاعداء للاخلال بالعلاقات بينهما ويتوجب حل وتسوية الهواجس عن طريق الحوار والتعاون.

اكد وزير خارجة الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف بانه على البلدين ان يمنعا حدوث سوء الفهم في العلاقات بينهما ومن الجدير ان يواصلا علاقاتهما بسرعة في المسار الصحيح والمتنامي.

واكد وزير الخارجية الايراني خلال الاتصال الهاتفي ضرورة الاحترام المتبادل والاستقلال والسيادة ووحدة اراضي الدول وقال: ان لطهران وباكو علاقات عريقة مع بعضهما بعضا.

واضاف: انه على البلدين منع حدوث سوء الفهم في العلاقات بينهما ويجدر ان يواصلا علاقاتهما بسرعة في المسار الصحيح والمتنامي.

وقال وزير الخارجية الايراني بان طهران تتوقع حل مشكلة العبور الترانزيتي للشاحنات الايرانية.

واشار الى عمق العلاقات بين الشعبين والبلدين وقال: ان لطهران وباكو اعداء ولا ينبغي للبلدين ان يمنحا الفرصة للاعداء للاخلال بالعلاقات بينهما ويتوجب حل وتسوية الهواجس عن طريق الحوار والتعاون.

من جانبه وصف وزير خارجية جمهورية اذربيجان العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها ودية وقال: ان العلاقات مع الدول الصديقة تاتي في الاولوية بالنسبة لجمهورية اذربيجان.

واكد بایراموف كذلك على حل وتسوية المشاكل عن طريق الحوار وفي اجواء هادئة وودية.

واقترح اجراء محادثات بين مسؤولي الجمارك في البلدين لحل مشكلة ترانزيت السلع الايرانية كما اكد على متابعة قضية الافراج عن السائقين الايرانيين المعتقلين في بلاده.

ووجه الوزيران الدعوة كل منهما للاخر لزيارة طهران وباكو.