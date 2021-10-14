النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

امیر عبداللهیان يدعو لمنع حدوث سوء الفهم بين ايران وجمهورية آذربيجان

ان لطهران وباكو اعداء ولا ينبغي للبلدين ان يمنحا الفرصة للاعداء للاخلال بالعلاقات بينهما ويتوجب حل وتسوية الهواجس عن طريق الحوار والتعاون.
رمز الخبر: ۵۸۵۵۴
تأريخ النشر: 13 October 2021

اكد وزير خارجة الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف بانه على البلدين ان يمنعا حدوث سوء الفهم في العلاقات بينهما ومن الجدير ان يواصلا علاقاتهما بسرعة في المسار الصحيح والمتنامي.

واكد وزير الخارجية الايراني خلال الاتصال الهاتفي ضرورة الاحترام المتبادل والاستقلال والسيادة ووحدة اراضي الدول وقال: ان لطهران وباكو علاقات عريقة مع بعضهما بعضا.

واضاف: انه على البلدين منع حدوث سوء الفهم في العلاقات بينهما ويجدر ان يواصلا علاقاتهما بسرعة في المسار الصحيح والمتنامي.

وقال وزير الخارجية الايراني بان طهران تتوقع حل مشكلة العبور الترانزيتي للشاحنات الايرانية.

واشار الى عمق العلاقات بين الشعبين والبلدين وقال: ان لطهران وباكو اعداء ولا ينبغي للبلدين ان يمنحا الفرصة للاعداء للاخلال بالعلاقات بينهما ويتوجب حل وتسوية الهواجس عن طريق الحوار والتعاون.

من جانبه وصف وزير خارجية جمهورية اذربيجان العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها ودية وقال: ان العلاقات مع الدول الصديقة تاتي في الاولوية بالنسبة لجمهورية اذربيجان.

واكد بایراموف كذلك على حل وتسوية المشاكل عن طريق الحوار وفي اجواء هادئة وودية.

واقترح اجراء محادثات بين مسؤولي الجمارك في البلدين لحل مشكلة ترانزيت السلع الايرانية كما اكد على متابعة قضية الافراج عن السائقين الايرانيين المعتقلين في بلاده.

ووجه الوزيران الدعوة كل منهما للاخر لزيارة طهران وباكو.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
طالبان تشكل لجنة لطرد الفاسدين من صفوفها
حرمان الفتيات من التعليم الثانوي يصعِد القلق من حكم طالبان
معرض "أمارجي"رسالة سلام من فنانين عرب الى العالم
للمرة الأولى.. الملكة إليزابيث تستعين بعصا للمشي في مناسبة عامة
تسييس التحقيق يهدد تماسك الحكومة الفتية.. واستعداد حقيقي للتحرك في الشارع
التحالف السعودي يقول انه أحبط "هجومين وشيكين" من اليمن في البحر الأحمر
حمم بركان لا بالما تبتلع مصنعا للإسمنت وأكثر من 8 آلاف شخص يغادرون منازلهم
زعيم البوليساريو: الصراع مع المغرب قد يتصاعد ويزعزع استقرار شمال إفريقيا
السيسي عن سد النهضة: موقفنا دائما كان إيجابيا.. ومستعدون للتعاون مع الإثيوبيين
سقوط طائرة مدنية لنادي الطيران اللبناني بالبحر قبالة حالات والبحث عن شابين كانا على متنها
الرئيس شابا أدير: مصر أهم شريك اقتصادي واستراتيجي لنا في العالم العربي
رئيس ديوان مجلس النواب يوضح للقنصل الإيطالي في بنغازي أهمية الدور الإيطالي بالملف الليبي
كيم جونغ أون يحضر عرضًا عسكريًا للفنون القتالية
إتمام عمليات بناء خط السكة الحديدية بين الصين ولاوس
زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزيرة كريت على عمق كيلومترين
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: اعداءنا يسعون للنيل من عزيمتنا من خلال توريطنا في ازمات امنية
مفوضية الانتخابات تحذف جميع النتائج الاولية المنشورة على موقعها دون معرفة الأسباب
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم
المجلس الاعلى للدفاع تداول في طلب الاذن بملاحقة اللواء صليبا
باسيل: ندعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واسقاط الحصانات
اندلاع حريق بمقبرة الرحمة في القدس المحتلة
تجمع العلماء المسلمين يدعو إلى تنحية القاضي طارق البيطار وإقالة حاكم مصرف لبنان
أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد نسبة البطالة
وزير الخارجية يدعو مجموعة العشرين للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان
تحالف الفتح يطالب القضاء بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي مهند نعيم
التحالف السعودي يقول انه أحبط "هجومين وشيكين" من اليمن في البحر الأحمر
الكاظمي يوصي بتأمين صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية
جهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد اعصار "شاهين"
مرشح في البصرة يشكك بنزاهة الإنتخابات ويتهم المفوضية بسرقة أصواته