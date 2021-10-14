تحالف الفتح يطالب القضاء بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي مهند نعيم

طالب تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي مهند نعيم.

موقع تابناك الإخباري_وقال التحالف في بيان، "نطالب القضاء العراقي بمحاكمة المدعو مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي على اعترافاته بتسجيل صوتي مسرب بأنه مكلف بدخول العملية الانتخابية وتهديم ملفات انتخابية خاصة تستهدف كتل كبيرة معينة".

وأكد تحالف الفتح انه "سيحاسب حسابا عسيرا كل من تسول له نفسه المساس بالعراق وسيادته ومؤسساته الدستورية التي بنيت بدماء رجاله، وستقف بالضد من كل من يحاول اسقاط العملية الديموقراطية في العراق".

وأعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، يوم الثلاثاء، رفضه للنتائج الاولية للانتخابات العراقية التي اجريت أول أمس الاحد، واصفاً إياها بـ"غير الشفافية".

وقال المتحدث باسم التحالف احمد الاسدي في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن "العملية الانتخابية كانت ناجحة من الناحية الأمنية ونقدم شكرنا للقوات الأمنية والجماهير العراقية التي شاركت بالانتخابات"، مبينا أن "بعض الجماهير لم تتمكن من الادلاء بأصواتها بسبب التعقيد والإجراءات في يوم التصويت".