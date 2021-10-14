السيد الصدر يدعو لضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية

موقع تابناك الإخباري_وقال السيد الصدر في تغريدة له على تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، "ليس من المهم من يكون الفائز في هذه الانتخابات بل المهم كل المهم هو الشعب العراقي من الناحية الخدمية والأمنية وما شاكل ذلك"، داعيا الجميع لضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية من أجل الوطن والالتزام بالطرق القانونية في ما يخص الاعتراضات الانتخابية وعدم اللجوء الى ما لا يحمد عقباه.

وفيما يلي نص التغريدة:

ليس من المهم من يكون الفائز في هذه الانتخابات.. بل المهم كل المهم هو الشعب العراقي من الناحية الخدمية والأمنية وما شاكل ذلك. فالخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على مفوضية الإنتخابات سيكون أول نتائجها السلبية هو تضرر الشعب لا تضرر الكتل السياسية، من ناحية الخدمات واستفحال الإرهاب وغيرها.

ولا سيما أن كل هذه الأساليب قد تنتج زيادة في مقاعد (الكتلة الأكبر) بل وإن تراجعها لا يضر (الكتلة الأكبر) فهي لا تريد إلا نفع العراق وشعبه ولا يهمها المصالح الخاصة على الإطلاق. لذا ندعو الجميع لضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية من أجل الوطن والالتزام بالطرق القانونية في ما يخص الاعتراضات الانتخابية وعدم اللجوء الى ما لا يحمد عقباه.