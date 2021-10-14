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انطلاق البطولة الوطنية للدراجات الجبلية

توج كل من الدارج عبد الرحمان منصوري من مولودية الجزائر في اختصاص اختراق الضاحية و سي عبد الجليل من نادي أرز أوراس باتنة في هبوط المنحدرات بلقب البطولة الوطنية للدراجات الجبلية التي جرت يومي الجمعة والسبت بغابة الصنوبر بتيارت.
رمز الخبر: ۵۸۵۴۹
تأريخ النشر: 13 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ومن خلال هذه البطولة يتأهل أصحاب المراكز الأولى لتمثيل الجزائر في البطولة العربية للدراجات الهوائية الجبلية المقرر إجراؤها شهر نوفمبر المقبل بمصر.

وعرفت هذه التظاهرة في رياضة "الملكة الصغيرة" التي نظمها نادي الدراجات الجبلية لتيارت بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للدراجات مشاركة أزيد من 150 متسابق من فئات الأشبال والأواسط و النخبة والأكابر ذكور و إناث يمثلون 28 ناديا من الوطن.

وفي ختام هذا المنافسة وزعت الجوائز والكؤوس على الدارجين المتألقين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للدراجات وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالولاية وبعض الوجوه الرياضية.

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