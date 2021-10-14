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السيد الصدر يتلقى تهنئة من رئيس الوزراء الكويتي ويدعو إلى تعزيز التعاون مع الكويت

تلقى زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر اتصالا هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء من رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، هنأ فيه السيد الصدر بفوزه في الانتخابات البرلمانية.
رمز الخبر: ۵۸۵۴۸
تأريخ النشر: 13 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وبحسب بيان صادر عن مكتب السيد الصدر، أكد الأخير على ضرورة التعاون لبن الكويت وبغداد في مختلف المجالات.

كما أثنى السيد الصدر على أمير الكويت والشعب الكويتي ودورهما الإيجابي في العراق والمنطقة.

وكان العراق شهد يوم الأحد في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، انتخابات برلمانية مبكرة، حصل من خلالها السيد مقتدى الصدر على الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان بـ73 مقعدا، بحسب النتائج الاولية الصادرة عن المفوضية العليا للإنتخابات، وسط موجة من الاعتراضات من قوى أساسية شيعية دعت إلى الطعن بالنتائج.

 

 

السيد الصدر يتلقى تهنئة من رئيس الوزراء الكويتي ويدعو إلى تعزيز التعاون مع الكويت

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