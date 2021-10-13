مفوضية الانتخابات: النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون.

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أن "إجراءات المفوضية دقيقة ومتابعة، والنتائج المعلنة ليست نهائية".

ولفت الى أن إلى "غدا أو بعد غد سيكون هناك أكثر من 3 آلاف صوت سيتم عدها وفرزها أمام الجميع لإضافتها الى النتائج المعلنة".

أضاف قائلا: "من يعتبر أن النتائج غير منسجمة مع أصواته يمكنه تقديم الطعن"، مؤكدا أن "المفوضية أكملت تدقيق المحافظات وأعلنتها أمام الرأي العام".

وأشار إلى أن "المفوضية ستعلن النتائج النهائية في أقرب وقت وبعد انتهاء الطعون"، مبينا أن "النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون".