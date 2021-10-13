أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم

تظاهر عدد من أهالي الموقوفين في قضية انفحار مرفأ بيروت، عصر اليوم الثلاثاء، أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

موقع تابناك الإخباري_واحتشد عدد من الأهالي حاملين شعارات تطالب بالإفراج عن المدير العام للجمارك، الموقوف بدري ضاهر، مؤكدين براءته من التهم الموجهة إليه.

وكان قد توقيف مدير عام الجمارك اللبنانية، بدري ضاهر بعد ثلاثة أيام من انفجار مرفا بيروت، بتهم تتعلق بمسؤولياته في المرفأ قبل حدوث الانفجار.

وعلقت التحقيقات مؤقتا اليوم الثلاثاء بعد تبلّغ قاضي التحقيق دعوى طلب رده من الوزير السابق النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر.

وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء أمس الاثنين أن القاضي بيطار يعمل في خدمة أهداف سياسية، وطالب بقاض صادق وشفاف لاستكمال التحقيق. وقال "نعتبر ما يحدث خطأ كبيراً جداً جداً (...) الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصاً في الايام القليلة المقبلة".

وتسبب انفجار المرفأ الذي أحدث هزة أرضية ترددت أصداؤها في أنحاء المنطقة، في 4 آب/أغسطس 2020، باستشهاد 215 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية.