ولي عهد الفجيرة يستقبل عددًا من سفراء دول أمريكا الوسطى

استقبل ولي عهد الفجيرة محمد بن حمد بن محمد الشرقي اليوم الثلاثاءـ كلا على حدة فرانسيسكو شاكون هيرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا ولارس بيرا سفير جمهورية غواتيمالا ريكاردو لافيري سفير جمهورية بنما وسامويل كاسترو مارتينيز الوزير المستشار من سفارة جمهورية الدومينيكان.

موقع تابناك الإخباري_استقبل ولي عهد الفجيرة محمد بن حمد بن محمد الشرقي اليوم الثلاثاءـ كلا على حدة فرانسيسكو شاكون هيرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا ولارس بيرا سفير جمهورية غواتيمالا ريكاردو لافيري سفير جمهورية بنما وسامويل كاسترو مارتينيز الوزير المستشار من سفارة جمهورية الدومينيكان.

ورحب ولي عهد الفجيرة بالسفراء، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم بما يعزز التعاون ويخدم المصالح المشتركة بين الإمارات ودولهم في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات التي تجمع الإمارات بدول أمريكا الوسطى.