أهالي البقاع يشكرون السيد نصرالله على جهوده في تأمين مازوت التدفئة لهم

جددَ البقاعيون شكرَهم للأمينِ العام لحزب الله على جهودِه في تأمينِ الدفعةِ الثانية من المازوت الكاسرِ للحصار الأميركي، خاصةً معَ اقترابِ فصلِ الشتاء والحاجةِ إلى هذه المادةِ للتدفئة.

موقع تابناك الإخباري_بمزيد من الارتياح والشكر تلقى اهالي المنطقة اعلان الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله عن تمديد تسليم المازوت الايراني كهبة او ببدل مادي للقطاعات المختلفة لشهر اضافي، لان المازوت الايراني يساعد المواطنين في التخفيف من حدة الازمة الاقتصادية ويؤمن استمرار عمل المرافق الصحية والمياه و الكهرباء.

اما طريقة التسليم للمازوت شهرا اضافيا فلن تختلف فهي وفق الالية التي جرى اعتمادها مسبقا.

والمرحلة الثانية في تامين المازوت الايراني هي الاهم حيث يعول المواطنون كثيرا على تامينها لاستخدامها في التدفئة خلال فصل الشتاء.

اذن مازوت التدفئة سيكون متاحا ابتداء من الاول من تشرين الثاني القادم وهي بداية الفترة التي يقوم بها المواطنون بتخزين المازوت استعداد لفصل الشتاء.