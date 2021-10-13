النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

عائلة الشهيد بنات تثمن تعاززي السيد نصرالله لها

ثمنت عائلة الشهيد الفلسطيني نزار بنات تعازي الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله لها بشهادة ابنها المناضل، وتشديده على ان تاخذ العدالة مجراها في قضيته.
رمز الخبر: ۵۸۵۲۸
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وتوجهت عائلة الشهيد برسالة موقعة باسم شقيقه غسان، لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على وقفة الوفاء التي سجلها سيد الوفاء تجاه الشهيد المقدام نزار بنات.

وأضاف بنات في رسالته، أن العائلة وبإسم أرض فلسطين أرض الأنبياء والعظماء وبإسم الشعب العربي الفلسطيني بكل قواه الحية التي ما زالت على العهد في حمل رسالة المجد والتحرير وشرف المقاومة لا المساومة، وبإسم أسرة وعائلة الشهيد الحي نزار بنات، قدّمت الشكر إلى سيد المقاومة على ما خصّ به الشهيد من صفات ومواقف تجعلنا نعتز ونفخر بحديث العظماء عن العلماء.

دعا الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، السلطة والقضاء الفلسطنيين لتحقيق العدالة، وكشف الحقيقة في قضية مقتل الناشط نزار بنات، وعدم إضاعة دمه وحقه.

وأعرب السيد نصرالله في كلمة متلفزة، مساء أمس الاثنين، عن حزنه وألمه وتعازيه لعائلة بنات لمقتل ابنها نزار.

وقال السيد نصرالله إنه "في فترات متفاوتة كنت استمع لنزار بنات وكنت أعجب بوضوحه وفكره الصافي في المقاومة والوضع في المنطقة والموقف من محور المقاومة والصراعات التي تستهدف المحور وكنت استعجب من هذا المستوى الكبير من الجرأة كونه يعيش في الضفة المحتلة ويمكن أن يعتقل أو يغتال من "الإسرائيليين" وليس من السلطة".

ووصف نصر الله نزار بنات بالشخصية "الجريئة، الشجاعة، القوية، الأصيلة، الواضحة في موقفها في مسألة المقاومة والقضية الفلسطينية، والشجاعة الى حد الاستشهاد".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مفوضية الانتخابات تحذف جميع النتائج الاولية المنشورة على موقعها دون معرفة الأسباب
تجمع العلماء المسلمين يدعو إلى تنحية القاضي طارق البيطار وإقالة حاكم مصرف لبنان
اندلاع حريق بمقبرة الرحمة في القدس المحتلة
أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد نسبة البطالة
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
المجلس الاعلى للدفاع تداول في طلب الاذن بملاحقة اللواء صليبا
مفوضية الانتخابات: النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون
أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم
ولي عهد الفجيرة يستقبل عددًا من سفراء دول أمريكا الوسطى
الصحة العالمية تدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة قضية التغير المناخي
مجلس الوزراء يتابع البحث في الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار المرفأ بجلسة تعقد الأربعاء
رئيس كتلة النهج النيابية يكشف حقائق حول نتائج الانتخابات النيابية
أهالي البقاع يشكرون السيد نصرالله على جهوده في تأمين مازوت التدفئة لهم
تحالف الفتح يرفض نتائج الانتخابات النيابية الاولية ويصفها بـ"غير الشفافية"
صيادو الجنوب يشكرون السيد نصرالله على مبادرته
الاطار التنسيقي للقوى السياسية يعلن الطعن في نتائج الانتخابات وعدم القبول بها: سنتخذ جميع الاجراءات لمنع التلاعب باصوات الناخبين
وزير خارجية العراق: بغداد تؤكد على نبذ الإرهاب والتطرف وتسعى لتنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ
التيار الصدري يتصدر نتائج الانتخابات والحلبوسي والمالكي في المرتبة الثانية والثالثة تباعا
جماهير التيار الصدري تحتفل في ساحة التحرير وسط بغداد
عشرات الآلاف من المتظاهرين في أول مسيرة بيئية كبرى في بروكسل منذ بداية الجائحة
الملك يوافق على تعديل وزاري لحكومة بشر الخصاونة
قتلى وجرحى في عملية إغارة على مواقع سعودية في محور جيزان
كباشي ورئيس بعثة يونيتامس القضايا العالقة بين شركاء الحكم وقضية شرق السودان
بالصور:رئيس الوزراء يتفقد مشافي جنين ويفتتح مستشفى ابن سينا التخصصي
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات: خطة تأمين العملية الانتخابية لم تشهد أية مظاهر مسلحة
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
الأمم المتحدة في بيان عن الانتخابات النيابية: نؤكد دعمنا الكامل لحكومة العراق وشعبه
بعد ثبوت تلاعب بالأصوات .. قوى أساسية تطعن بنتائج الانتخابات وتصيب السيد الصدر في كتلته
أخنوش في أول اجتماع وزاري للحكومة: سنكون أداة لتوفير العيش الكريم لكافة المغاربة
لن نسمح باذلال ابناء العراق وعلى المقاومين الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج منا الحكمة والمراقبة الدقيقة