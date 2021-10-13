عائلة الشهيد بنات تثمن تعاززي السيد نصرالله لها

ثمنت عائلة الشهيد الفلسطيني نزار بنات تعازي الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله لها بشهادة ابنها المناضل، وتشديده على ان تاخذ العدالة مجراها في قضيته.

موقع تابناك الإخباري_وتوجهت عائلة الشهيد برسالة موقعة باسم شقيقه غسان، لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على وقفة الوفاء التي سجلها سيد الوفاء تجاه الشهيد المقدام نزار بنات.

وأضاف بنات في رسالته، أن العائلة وبإسم أرض فلسطين أرض الأنبياء والعظماء وبإسم الشعب العربي الفلسطيني بكل قواه الحية التي ما زالت على العهد في حمل رسالة المجد والتحرير وشرف المقاومة لا المساومة، وبإسم أسرة وعائلة الشهيد الحي نزار بنات، قدّمت الشكر إلى سيد المقاومة على ما خصّ به الشهيد من صفات ومواقف تجعلنا نعتز ونفخر بحديث العظماء عن العلماء.

دعا الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، السلطة والقضاء الفلسطنيين لتحقيق العدالة، وكشف الحقيقة في قضية مقتل الناشط نزار بنات، وعدم إضاعة دمه وحقه.

وأعرب السيد نصرالله في كلمة متلفزة، مساء أمس الاثنين، عن حزنه وألمه وتعازيه لعائلة بنات لمقتل ابنها نزار.

وقال السيد نصرالله إنه "في فترات متفاوتة كنت استمع لنزار بنات وكنت أعجب بوضوحه وفكره الصافي في المقاومة والوضع في المنطقة والموقف من محور المقاومة والصراعات التي تستهدف المحور وكنت استعجب من هذا المستوى الكبير من الجرأة كونه يعيش في الضفة المحتلة ويمكن أن يعتقل أو يغتال من "الإسرائيليين" وليس من السلطة".

ووصف نصر الله نزار بنات بالشخصية "الجريئة، الشجاعة، القوية، الأصيلة، الواضحة في موقفها في مسألة المقاومة والقضية الفلسطينية، والشجاعة الى حد الاستشهاد".